El consejo de Cancerbero a las nuevas generaciones

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En la actualidad, la lucha libre atraviesa una etapa de apertura sin precedentes: cada vez más jóvenes logran debutar en distintas empresas, aunque en ocasiones lo hacen sin la preparación necesaria.

La emoción por subir al ring suele imponerse sobre la disciplina, y esa falta de preparación puede convertirse en un peligro real.

“Le diría a los jóvenes que lo importante es estar preparados. Este deporte conlleva riesgos y no se puede jugar con eso. Cuando llega la oportunidad, hay que estar listo”, dijo.

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