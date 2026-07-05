No es novedad que Netflix actualice constantemente sus lineamientos con la finalidad de ofrecer un servicio seguro y eficaz. Y es que recientemente ha comenzado a instaurar una nueva regla que implica que cada perfil de una cuenta compartida registre un correo electrónico independiente.

La compañía asegura que con esta norma busca proteger las cuentas de sus suscriptores y mejorar la experiencia de uso, aunque no todos los usuarios han mostrado satisfacción ante dicha medida. Hoy en Tech Bit te compartimos los detalles sobre esta implementación.

Usuarios han mostrado inconformidad ante la nueva medida de Netflix que solicita que cada perfil de una cuenta registre un correo independiente. Foto: Pixabay

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¿Por qué cada perfil de una cuenta compartida de Netflix necesita registrar un correo?

Desde el pasado 15 de junio, el gigante del streaming informó que de manera gradual, todos los perfiles que formen parte de una cuenta deberán ingresar un correo electrónico personal para acceder a la plataforma, lo que significa que cada usuario deberá contar con un correo propio para consumir contenido.

De acuerdo con la compañía californiana, esta medida tiene el propósito de que cada integrante de una cuenta inicie sesión de manera práctica, sin la necesidad de utilizar el correo del administrador; asimismo, ayudará a recuperar cuentas, recibir sugerencias personalizadas y más.

De igual forma, Netflix ha aseverado que con esta solicitud podrá llevar un seguimiento más conciso de la actividad y los contenidos favoritos de cada persona.

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Sin embargo, la compañía aún no ha confirmado cuándo se implementará esta medida de manera global. Sin embargo, algunos usuarios de distintas regiones del mundo, incluido México, ya se han encontrado con este requisito en su cuentas.

Lo cual, lejos de representar una medida atractiva y benéfica, ha provocado revuelo en gran parte de ellos, pues a través de redes sociales han manifestado que esta configuración les complica iniciar sesión en ciertos dispositivos y presentan inconvenientes al alternar entre perfiles para consumir más contenido.

Además, entre los suscriptores existe la idea de que esta nueva regulación es otra medida de restricción de Netflix para beneficiarse comercialmente al orillarlos a contratar planes individuales, así como a entregar más datos personales a la compañía con el riesgo de que sean mal utilizados, aunque, por el momento, no hay nada que confirme estas teorías.

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Si eres invitado de una cuenta de Netflix y no registras tu correo independiente, dejarás de tener acceso al contenido de la plataforma. Foto: Unsplash

¿Qué cuentas de Netflix no necesitan registrar un correo electrónico por perfil?

Aunque Netflix pretende aplicar este sistema de correos independientes de manera global y permanente, ha confirmado que las cuentas infantiles serán las únicas que no serán parte de esta medida, por lo que cada niño podrá ocupar el correo del administrador de manera normal.

Como lo hemos mencionado, esta actualización aún no llega a todos los suscriptores, pero se espera que se aplique de manera paulatina y en caso de no obedecerla perderás acceso a la plataforma. ¿Te parece necesaria esta medida?

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