Si disfrutas hacerte las uñas y cuidarlas, seguro siempre estás en busca de los mejores productos para mantenerlas en buenas condiciones. Y entre todas las opciones, probablemente hayas escuchado sobre el rubber.

¿Qué es este producto? En De Última te contamos sus ventajas porque es considerado por los expertos como la mejor alternativa al gel.

¿Qué es el rubber para uñas?

El rubber es un tipo de base niveladora para esmaltes semipermanentes o en gel. Se caracteriza por una fórmula viscosa y se aplica sobre la uña natural para reforzarla.

Según los expertos de Belu Nails, su función principal es proteger las uñas débiles o delgadas, que a menudo suelen quebrarse. Es por eso que se considera una mejor alternativa, puesto que repara y evita daños mayores.

Sin embagro, al igual que el gel, es importante curarlo ya sea con una lámpara LED o UV para endurecer la capa.

Por otra parte, el gel se utiliza para moldear la forma de la uña y ofrece mayor duración que el esmalte convencional. También se aplica sobre la superficie y se cura con una lámpara LED o UV, lo que le da un acabado brillante y resistente.

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El gel para uñas sólo moldea la superficie, pero el rubber protege y evita quiebres. Foto: Unsplash

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¿Qué es mejor: el rubber o el gel de uñas?

Ahora que conoces la función del rubber base y del gel, escoge uno conforme las necesidades de tus uñas:

Uñas sanas

Si tus uñas son resistentes y no presentan quiebres constantes o descamación, el gel es tu mejor alternativa.

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Legacy Nails Professional, expertos en el cuidado de las uñas, también sugieren este producto en caso de buscar una protección extra para las uñas naturales, facilitando la aplicación del color y el esculpido del diseño.

Uñas débiles

Y para las uñas débiles, es mejor el rubber base porque ayuda a corregir desnivelaciones, combatir la descamación y aportar dureza. Según los expertos, sus beneficios se empiezan a ver de 2 a 3 semanas posteriores de la aplicación.

Antes de elegir el mejor producto para aplicar en tu manicura, se recomienda acudir con un experto para valorar la salud de tu uña. Foto: Unsplash

Antes de elegir cualquier técnica, lo ideal es acudir con un profesional que evalúe el estado de tus uñas y te recomiende el producto más adecuado.

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