El maquillaje para verano es perfecto para explotar tu belleza natural y adaptarla a las temporadas de calor con propuestas más ligeras, pero que duren todo el día. Eso sí, sin dejar de lado el color. Estas son las 5 tendencias de maquillaje para deslumbrar en verano que De Última trae para ti.

Descubre las tendencias de maquillaje para el verano. Foto: Unsplash

¿Cómo lucir espectacular para el verano?

1. Piel glowy

De acuerdo con NYX Cosmetics, la piel glowy llegó para quedarse y se convertirá en la protagonista para el verano 2026.

Para conseguir una piel luminosa que luzca saludable, se recomienda:

Humecta bien tu piel con sérum facial y crema hidratante. Utiliza bases ligeras. Para lograr un efecto más glowy, aplica productos iluminadores en crema en puntos estratégicos: pómulos, puente de la nariz y arco de Cupido.

Si quieres complementar tu look de verano, el efecto “sun kissed” será indispensable.

Hidrata tu piel para conseguir una piel luminosa como la de Hailey Bieber para el verano. Foto: Instagram @haileybieber

2. Rubor “sun kissed”

Las mejillas sonrojadas por rubor son otra tendencia que se viralizó en 2020 y ahora es un indispensable en el maquillaje.

Los tonos que predominarán para el verano serán los duraznos, corales y rosados cálidos que aportarán frescura y naturalidad al rostro. Para conseguir un efecto “besado por el sol” intenta:

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Aplica el rubor a la altura de los pómulos o mejillas. La clave será depositar una cantidad generosa del producto sobre la piel. Si quieres conseguir un efecto que alargue tus facciones el rubor deberá aplicarse sobre el pómulo y extenderlo ligeramente hacia las sienes. Si prefieres un efecto más tierno, aplica el rubor desde la base de la ojera hasta las mejillas.

Rubor tipo sun kissed desde las ojeras hasta las mejillas para un look más tierno. Foto: Instagram @yoonchae

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3. Sombras vibrantes con brillos

Los ojos se llenan de color durante el verano y la estislista de Zara Larsson, Sophia Sinot, lo ha dejado en claro.

Las redes sociales se han llenado de videos intentando recrear los looks de verano de la maquillista Sophia Sinot, algunos colores que Pantone nombró veraniegos están presentes en los maquillajes de Zara Larsson: verde menta, amarillos, naranjas y rosados.

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Dichos colores se convierten en los protagonistas, no solo por sus tonos vibrantes, también por los destellos que decide aplicar sobre el párpado y el resto de la piel.

Las sombras vibrantes con brillos también serán tendencia para el verano. Foto: Instagram @sophiasinot

4. Labios estilo coreano

Otra de las tendencias de maquillaje que NYX Cosmetics sugiere para el verano es el regreso de los labios con gloss que dan un efecto carnoso.

Por otro lado, si no eres fan del gloss por el brillo o por la textura, puedes conseguir el mismo efecto voluminizador con labios mate difuminados, que consiste en:

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Aplica el color del labial en el centro de los labios y difumínalo hacia los bordes. Difuminar el labial creará un efecto degradado que dará volumen, no importa si cubres más allá de los bordes con precisión. Si aplicas gloss, tus labios lucirán con más volumen.

Para el verano, recuerda que los tonos rosados, corales, duraznos e incluso cerezas son los favoritos para los días soleados.

Los labios carnosos difuminados lograrán volumen, mejor si agregas gloss. Foto: Instagram @for_everyoung10

5. Pestañas naturales

Las pestañas naturales, también conocidas como “ghost lashes” son otra tendencia de maquillaje de verano que apuesta por lucir las pestañas de forma imperceptible. El objetivo de este efecto es conseguir pestañas definidas, separadas y naturales.

Para lograr este efecto puedes:

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Rizar tus pestañas para levantarlas un poco. Aplicar una capa ligera de máscara transparente o de color café. También puedes usar una máscara negra, pero con poco producto para una mirada arreglada, pero ligera.

Las pestañas naturales rizadas con máscara color café o color negro serán tendencia en verano. Foto: Instagram @ninapark

¡Y listo! En verano el maquillaje se inclina tanto para las prefieren usar algo más ligero, como las que aman lucir looks más llamativos. Adapta cada propuesta a tu estilo y disfruta.

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