La Semana de la Moda Masculina en París Primavera-Verano 2027 reunió a diseñadores, celebridades y embajadores de algunas de las casas de lujo más importantes del mundo. Entre ellos destacaron dos nombres que siguen fortaleciendo la relación entre el K-pop y la moda: J-Hope y Jimin, integrantes del grupo coreano BTS. Ambos llegaron como invitados de honor a los desfiles de Louis Vuitton y Dior, demostrando por qué los idols coreanos se han convertido en figuras clave para las grandes firmas de lujo.

Jimin apuesta por el romanticismo contemporáneo de Dior

Como embajador global de Dior, Jimin asistió al desfile masculino de la maison con uno de los looks más comentados de la jornada. El cantante lució un abrigo largo de terciopelo azul marino con bordados ornamentales en tono dorado envejecido, inspirados en la sastrería aristocrática europea.

Foto: Instagram @j.m

La pieza destacó por sus detalles barrocos distribuidos en el pecho, los puños y el cuello, creando un contraste sofisticado con una camisa de cuadros de cuello abierto y unos jeans de corte relajado en lavado claro. El resultado fue una mezcla entre romanticismo, moda histórica y estética contemporánea que encaja perfectamente con la nueva visión de Dior.

Su cabello rubio cenizo, peinado en capas largas, aportó un aire etéreo al conjunto y terminó de convertirlo en uno de los invitados mejor vestidos de la Semana de la Moda de París.

Foto: Instagram @j.m

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J-Hope lleva la sastrería relajada de Louis Vuitton

Por su parte, J-Hope asistió al desfile de Louis Vuitton con un look que reflejó la propuesta de Pharrell Williams para la próxima temporada: elegancia clásica con elementos inesperados.

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Foto: Instagram @uarmyhope

El integrante de BTS apostó por un traje de raya diplomática en tonos gris azulados, compuesto por blazer estructurado y pantalones de silueta amplia. Debajo llevó una camisa blanca impecable acompañada por una corbata con estampado inspirado en piel de serpiente, uno de los detalles que rompió con la formalidad del conjunto.

Los lentes oscuros y un bolso Speedy multicolor de Louis Vuitton añadieron el toque distintivo del look. La combinación entre sastrería tradicional y accesorios llamativos reafirmó el estilo relajado y experimental que caracteriza al artista.

Foto: Instagram @uarmyhope

Dos estilos, una misma influencia

Aunque sus propuestas fueron completamente distintas, Jimin y J-Hope demostraron por qué BTS sigue siendo una de las mayores fuerzas dentro de la moda de lujo. Mientras Jimin apostó por una estética romántica con referencias históricas, J-Hope eligió una interpretación moderna de la sastrería masculina.

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Ambos lograron convertir sus apariciones en algunos de los momentos más comentados de la Semana de la Moda Masculina de París, confirmando que la influencia del K-pop continúa marcando tendencia dentro y fuera de las pasarelas.

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