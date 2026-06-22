Durante años, Khloé Kardashian ha convertido el fitness y la moda deportiva en parte fundamental de su estilo personal. Ahora la socialité y personalidad de televisión vuelve a unir fuerza con Fabletics, marca de ropa deportiva, para lanzar una nueva colección que busca resolver uno de los desafíos más comunes de cualquier guardarropa: encontrar un bra push-up que realmente se mantenga en su lugar.

La séptima colaboración entre Khloé y la firma activewear presenta el nuevo PureLuxe Push-Up Bra, el primer bra push-up de Fabletics desarrollado para ofrecer soporte, ajuste y realce sin necesidad de ajustes constantes.

Foto: Cortesía Fabletics

El nuevo bra que busca cambiar las reglas del push-up

El lanzamiento nace a partir de una necesidad real detectada por la propia Khloé Kardashian: la dificultad de encontrar un bra cómodo que aporte soporte sin sacrificar estilo.

“Este bra es diferente a todo lo que Fabletics había hecho antes: es estilizado, cómodo y te hace sentir arreglada, elevada y sexy mientras continúas con tu día”, compartió la empresaria.

La nueva línea incorpora tecnología diseñada para brindar un efecto de realce constante, evitando deslizamientos o movimientos incómodos durante el uso diario. Además, cada diseño incluye copas removibles y straps ajustables que permiten personalizar el ajuste según las necesidades de cada persona.

Foto: Cortesía Fabletics

Tres versiones para distintos estilos

La colección introduce tres nuevas propuestas que reinterpretan el clásico bra push-up desde una perspectiva más contemporánea:

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PureLuxe Push-Up Low Impact Bra

PureLuxe Double Layer Push-Up Low Impact Bra

PureLuxe Push-Up Built-In Bra Tank

Cada una fue creada para combinar soporte, comodidad y versatilidad, funcionando tanto para actividades de bajo impacto como para complementar looks casuales fuera del gimnasio.

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La propuesta no se limita a ropa deportiva.

La colección también incorpora piezas pensadas para construir un guardarropa cómodo y moderno, entre ellas el Heavy Terry Cropped Pullover y el Heavy Terry Wide Leg Sweatpant, diseñados con siluetas oversized y tejidos suaves para lograr un estilo relajado.

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Foto: Cortesía Fabletics

Por otro lado, el conjunto formado por la Elevated Track Jacket y el Elevated Track Pant reinventa el tradicional tracksuit con una estética más femenina y sofisticada, mientras que la Classic Cotton Cropped Baby Tee aporta un básico versátil que, según la marca, es uno de los favoritos de Khloé.

La colaboración mantiene el enfoque que ha caracterizado los lanzamientos anteriores de Khloé Kardashian con Fabletics: prendas que celebran la silueta femenina y buscan aumentar la confianza de quien las usa.

La colección reúne más de 21 piezas en tonos neutros característicos del estilo de la empresaria, acompañados por acentos de color ideales para la temporada. Además, siguiendo la filosofía inclusiva de la marca, todas las prendas estarán disponibles en tallas de XS a XL.

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¿Dónde comprar la colección?

La nueva colección de Fabletics x Khloé Kardashian estará disponible durante junio en tiendas físicas de Fabletics y a través de su sitio oficial en México.

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