En temporadas calurosas, los perfumes suelen intensificar sus aromas, por lo que es importante elegir la nota correcta para que agrade a tu olfato toda tu jornada.

Si estás buscando uno nuevo, en De Última te presentamos 5 opciones frescas que te harán robar suspiros a donde sea que vayas.

¿Cuáles son los mejores aromas de perfume para verano 2026?

De acuerdo con el blog de la marca Natura, para encontrar el perfume perfecto de tu verano debes tomar en cuenta dos cosas:

Los aromas más representativos son los frescos, cítricos y florales. Esto hace que el olor no sea "empalagoso". Es preferible utilizar fragancias ligeras, que te permitan aplicarlas las veces que quieras como un body mist, body splash o colonias.

Escoge fragancias que no empalaguen con su olor, que se apliquen fácilmente y que su fórmula sea ligera. Foto: Unsplash

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1. Cítricos frescos

Las notas de limón, mandarina, pomelo, bergamota y toronja siguen siendo las preferidas del verano. Además, son perfectas para quienes disfrutan aromas ligeros y con un sello único.

Aunque los puedes utilizar en cualquier ocasión, se recomienda llevarlos durante las mañanas para sentir su frescura todo el día.

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2. Florales ligeros

Los aromas de la flor de jazmín, de azahar, gardenia, peonía y nardo también estarán presentes durante el verano.

A diferencia de los cítricos, se consideran más sofisticados por su notas ligeras. Por eso, te recomendamos aplicarlos inmediatamente después del baño para que se fijen mejor.

3. Frutales

Las notas de frutas como la pera, manzana, higo, toronja y mandarina están ganando fuerza este verano. Los perfumes que las contienen incluso se distinguen por sus colores vibrantes.

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Al igual que los aromas florales, resultan versátiles porque puedes usarlos de día o de noche. Otra de sus ventajas es que transmiten romanticismo y alegría.

4. Brisa marina

Por otro lado, los olores que nos recuerdan a la playa son clásicos del verano y con justa razón, puesto que reflejan relajación, libertad y vitalidad.

La mayoría contienen notas acuáticas como la brisa marina, coco y ámbar, e incluso pueden percibirse ligeramente salados al olfato. No hay nada mejor que grite "verano".

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Los body mist, body splash y colonias son opciones ligeras para llevar en verano. Foto: Unsplash

5. Aromas herbales

Finalmente, los perfumes con notas herbales proyectan frescura, pureza y vitalidad., además de un sentimiento de limpieza. Este detalle es pequeño, pero sumamente útil en los días donde sudas mucho.

¿Ya sabes cuál llevar? Los mejores perfumes para cada temporada son aquellos que te hacen sentir segura y cómoda.

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