Con la llegada del calor, los body mists se consolidan como una alternativa más ligera frente al perfume tradicional. Pero más allá de su practicidad, las marcas están apostando por composiciones cada vez más trabajadas, donde el aroma también construye identidad.

Los body mists más nuevos que debes probar

Calvin Klein: coco y piel limpia

CK Silky Coconut Hair & Body Mist. Foto: Calvin Klein

Dentro de su línea más reciente de hair & body mists, Calvin Klein apuesta por composiciones limpias y modernas. Silky Coconut destaca por una salida fresca con coco helado y piña jugosa, que evoluciona hacia un fondo de almizcle suave.

El resultado es un aroma “segunda piel”: tropical, pero contenido. No es el típico coco playero dulce, sino una versión más pulida y minimalista, ideal para quienes buscan frescura sin saturación.

Kylie Cosmetics: vainilla moderna

Cosmic Eau de Parfum. Foto: Kylie Jenner Cosmetic

Aunque no es estrictamente un mist, el lanzamiento más reciente de Kylie Jenner (Cosmic) marca la dirección olfativa de su línea: notas dulces, cremosas y envolventes.

Aquí domina la vainilla con un enfoque más actual —menos empalagoso y más aterciopelado— acompañada de matices cálidos que funcionan perfecto para combinar con body mists. La idea no es solo perfumar, sino crear capas de aroma.

Sol de Janeiro: misterio sofisticado

Brazilian Crush Cheirosa 59 Perfume Mist. Foto: Sol de Janeiro

Entre sus lanzamientos más recientes, Cheirosa 59 lleva el ADN de la marca hacia una versión más profunda. Mantiene la esencia gourmand, pero con una vainilla más sofisticada, combinada con notas cálidas y ligeramente ambaradas.

A diferencia de otras versiones más dulces o tropicales, esta se siente más envolvente y madura, ideal para usar tanto de día como de noche.

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Ouai: Melrose Place, floral y limpio

Melrose Place Body & Hair Mist. Foto: Ouai

Melrose Place, uno de los lanzamientos más recientes de la marca, apuesta por una mezcla de rosa, bergamota y almizcles suaves.

El resultado es un floral moderno: fresco, ligeramente empolvado y muy equilibrado. Es el tipo de fragancia que funciona en cualquier contexto —oficina, día a día o incluso noche— sin volverse invasiva.

Phlur: nuevas narrativas olfativas

Matcha Skin Body Mist y Berry Cream Body Mist. Foto: Phlur

Con lanzamientos como Matcha y Berry Cream, Phlur explora dos extremos: Matcha: verde, limpio y ligeramente terroso y Berry Cream: dulce, cremoso y gourmand.

Ambos reflejan la tendencia actual hacia fragancias más conceptuales, donde el aroma cuenta una historia más allá de lo clásico floral o cítrico.

Grisi: brillo, aroma y efecto visual

#BE Glow Body Mist. Foto: Grisi

#BE Glow introduce un enfoque distinto dentro de los mists: no solo perfuma, también ilumina.

Con notas de piña, coco y vainilla, el perfil es tropical y veraniego, pensado para climas cálidos. Su diferencial está en las partículas de glitter que dejan un efecto luminoso sobre la piel, potenciando el acabado sun-kissed.

Los body mists ya no son solo una opción ligera: hoy funcionan como una herramienta de estilo. Desde aromas limpios hasta composiciones gourmand o efectos visuales, cada propuesta responde a una forma distinta de llevar fragancia.

En conjunto, estos lanzamientos confirman una tendencia clara: la perfumería se vuelve más flexible, más personal y, sobre todo, más cotidiana.

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