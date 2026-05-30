Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras, pero encontrar el balance perfecto entre comodidad y un precio justo suele ser el verdadero reto de cualquier aventurero.

Por fortuna, el Hot Sale 2026 ha llegado para derribar el mito de que volar con comodidad cuesta una fortuna. En esta edición, Aeroméxico ha tomado la delantera lanzando una agresiva campaña de súper ofertas en vuelos nacionales e internacionales, abriendo las puertas a destinos de ensueño con tarifas que pocas veces se ven en el año.

Si has estado posponiendo esas vacaciones en la playa o ese esperado reencuentro familiar, este es el momento exacto para asegurar tu asiento con la aerolínea insignia de México. Prepara las maletas, porque en esta guía te contamos cómo cazar las mejores promociones antes de que se agoten.

Aeroméxico lanza súper ofertas en vuelos

Ciudad de México a Tulum

Esta ruta está diseñada para los viajeros que buscan una alternativa directa, cómoda y de alta gama para conectar con la Riviera Maya, evitando el traslado terrestre desde Cancún.

Ciudad de México a Nueva York

La ruta entre la Ciudad de México (MEX) y Nueva York (JFK / LGA / EWR) es uno de los corredores aéreos internacionales más importantes y transitados de América. Es un trayecto ideal para viajes de negocios, vacaciones o escapadas de compras, con una duración de vuelo directo de aproximadamente 5 horas.

Ciudad de México a Monterrey

La ruta entre la Ciudad de México y Monterrey es el corredor de negocios y comercio más importante del país. Con un tiempo de vuelo directo de apenas 1 hora y 25 minutos, conecta de manera ultrarrápida la capital con la Sultana del Norte.

Ciudad de México a Madrid

La ruta entre la Ciudad de México (MEX) y Madrid (MAD) es la principal puerta de entrada para los viajeros mexicanos hacia Europa. Con una duración de vuelo directo de aproximadamente 10 a 11 horas, es uno de los trayectos transatlánticos más populares y competitivos del mercado.