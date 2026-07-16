"Tenemos un gran reto que hay que abordar con urgencia, porque ningún país puede ser grande sin unas elecciones justas y honestas", afirmó Trump en su intervención desde el Salón Este de la Casa Blanca.

"Todos los estadounidenses merecen saber que, cuando emiten su voto, ese voto se contará con precisión en un sistema, y para ello hay que garantizar la seguridad de dicho sistema, uno en el que el fraude y la interferencia no solo sean difíciles, sino prácticamente imposibles", añadió el presidente, quien alertó que la seguridad del sistema electoral estadounidense "se queda catastróficamente corto".

El mandatario anunció la publicación de miles de documentos que, según él, demostrarían que China tuvo acceso a los padrones electorales y que "eso se sabía"; que miembros del estado profundo (agencias de espionaje y demás) en la administración de Joe Biden se esforzaron por "ocultar y restar importancia de forma activa a la información sobre el alcance de la siniestra injerencia de China en las elecciones, encubriéndola tanto ante el presidente como ante el pueblo estadounidense de una forma que nadie creía posible".

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En 2020, dijo, las agencias de inteligencia estadounidenses comenzaron a tener conocimiento de que "China había comprado, robado o pirateado los datos de decenas de millones de votantes en 18 estados".

Según Trump, China "luchó con todas sus fuerzas" para impedir que él ganara las elecciones de 2020. "El gobierno chino quería que el presidente de Estados Unidos perdiera las próximas elecciones, y la razón por la que querían que yo perdiera es porque yo sabía lo que hacían", afirmó el presidente.

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El republicano aseguró disponer de documentos que demostrarían que, desde 2020, se produjo "la mayor vulneración de datos electorales de la historia", lo que habría permitido a China "obtener de manera ilícita" los registros de 220 millones de votantes estadounidenses. En cambio, ni una sola vez mencionó los señalamientos de injerencia sobre Rusia, que sí están incluidos en los documentos que liberó.

En su discurso, de poco menos de media hora, Trump indicó que el Departamento de Seguridad Nacional ha detectado la presencia de aproximadamente 278 mil personas que no son ciudadanas en los censos electorales estatales.

"Publicamos los resultados de una investigación sorprendente llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según el análisis del DHS, los censos electorales estatales y los registros públicos, se han identificado aproximadamente 278 mil no ciudadanos que están inscritos para votar en las elecciones federales", afirmó el presidente, quien adelantó que este viernes el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ofrecerá una rueda de prensa "para exponer el trabajo reciente de su departamento, que ha confirmado la existencia de vulnerabilidades cibernéticas en nuestros sistemas de voto electrónico".

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Trump llamó a aprobar con urgencia la SAVE Act, que está estancada en el Senado y requiere que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las elecciones. "Ordené al DHS que notificara a todos los estados la presencia de personas que no son ciudadanas en sus censos electorales y que les ordenara eliminar de inmediato de las listas a todos los votantes que no reunieran los requisitos. Pero, lo más importante, para hacer frente a esta crisis de seguridad electoral es imprescindible que el Congreso apruebe la Ley SAVE Act", insistió.

"Our purpose in disclosing this information is not to weaken confidence in election, but to earn that confidence by confronting vulnerabilities and correcting them very, very quickly." - President Donald J. Trump 🇺🇸https://t.co/bRU2jrdsI4 pic.twitter.com/oRyxeSE6s5 — The White House (@WhiteHouse) July 17, 2026

Los documentos desclasificados incluyen documentos de inteligencia que, según Trump, demostrarían que la CIA obtuvo información detallada sobre un supuesto plan del régimen de Nicolás Maduro para manipular digitalmente las elecciones parlamentarias venezolanas de 2017.

El republicano advirtió que ha pedido al Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigar y procesar "a los responsables de haber incurrido en cualquier delito". La situación del sistema electoral estadounidense, dijo, "es peor que la de cualquier país tercermundista. Las máquinas de votación están expuestas a manipulación. China y otros países han tratado de interferir en nuestras elecciones y la evidencia fue escondida".

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Calificó los supuestos hallazgos como una "amenaza que apunta al corazón mismo de la democracia".

La fijación de Trump con su derrota ante Joe Biden hace seis años y las teorías, desmentidas desde hace tiempo, que ha difundido al respecto son asuntos que todavía menciona con regularidad cuando aborda otros temas. Pero elevar esos asuntos profundamente políticos y conspirativos a un discurso presidencial en horario estelar subraya hasta qué punto Trump ha utilizado su segundo mandato tanto para saltarse normas como para aferrarse a viejos agravios.

Las cadenas de televisión ABC, NBC y CNN decidieron no emitir las declaraciones en directo, pero sí ofrecerlas completas en sus plataformas de streaming e interrumpir la programación de la cadena según fuera necesario.

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Trump criticó a los medios por no emitirlo en directo y los acusó de ser “parte de un complot”.

El mandatario pidió que se retiren las licencias de radiodifusión a las cadenas que se negaron a transmitir en directo su discurso.

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"Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada", dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.

Las reacciones comenzaron de inmediato. La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris defendió que "las elecciones de 2020 no fueron robadas. Nosotros ganamos (Biden y ella como compañera de fórmula) y él (Trump) perdió".

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