El Departamento de Estado de EU anunció restricciones de visas a personas ligadas con terroristas de extrema izquierda, aunque no detalló quiénes.

Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado, posteó en X que "extranjeros que financian, incitan o ayudan y apoyan a Terroristas de Extrema Izquierda son enemigos de nuestra civilización. No son bienvenidos en Estados Unidos".

En un comunicado, dijo que "los grupos terroristas de extrema izquierda y sus afines suelen emplear redes sofisticadas y organizadas para perpetrar actos de violencia como herramienta política, con el objetivo de imponer una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror".

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Remarcó que "se trata de una estrategia que busca explícitamente socavar los fundamentos políticos de las sociedades libres y con autogobierno, utilizando atentados con explosivos, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar voces, limitar la oposición política, alterar los resultados de las políticas públicas y sabotear los procesos políticos".

Rubio dijo que "en apoyo al Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7 y a los esfuerzos continuos del gobierno de Estados Unidos para desarticular redes que fomentan la violencia política antes de que esta derive en actos delictivos, el Departamento de Estado anuncia una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines; y/o facilitado la convergencia de redes terroristas de extrema izquierda y otras redes afines con el fin de llevar a cabo acciones violentas".

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Today, @StateDept is imposing new visa restrictions to bar Far-Left Terrorists from entering our country.



Foreigners who finance, incite, or aid and abet Far-Left Terrorists are enemies of our civilization. They are not welcome in the United States.https://t.co/Xnc1dqMAHd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

Detalló que "esta política protegerá el territorio estadounidense restringiendo la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otro modo las actividades de redes terroristas, violentas y delictivas de extrema izquierda; asimismo, cerrará las vías de obtención de visados ​​que los terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo de los Estados Unidos".

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Rubio convocó el jueves a líderes de más de 60 países para participar en el más reciente esfuerzo del gobierno de Trump por sofocar lo que denomina terrorismo político “de izquierda”, un tema emblemático para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

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Este enfoque llega aun cuando estudios muestran que hay muy pocos casos reportados de ese tipo de incidentes en Estados Unidos, especialmente en comparación con niveles históricamente más altos de violencia de extrema derecha.

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