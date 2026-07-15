Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será el anfitrión de una reunión ministerial que se celebrará el jueves en Washington para abordar lo que la Administración del presidente Donald Trump considera un "auge del terrorismo de izquierdas" en distintas partes del mundo.

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que el encuentro buscará impulsar "una acción conjunta más contundente" para corregir "las deficiencias que los terroristas siguen aprovechando".

Por el momento, el gobierno estadounidense no ha informado de qué países participarán en la reunión ni qué ministros asistirán al encuentro.

Lee también Juez ordena a Nicolás Maduro y otros chavistas pagar 314 mdd por demanda en EU por secuestro y terrorismo; excluye a Delcy Rodríguez

Según Washington, el "terrorismo de extrema izquierda está resurgiendo", manifestándose en actos terroristas violentos en el continente americano, Europa, Asia y otras regiones del mundo.

La Administración estadounidense sostiene que esta amenaza ha sido "subestimada" durante demasiado tiempo por la comunidad internacional en su estrategia de lucha contra el terrorismo.

[Publicidad]

El gobierno de Trump designó como organizaciones terroristas a los movimientos de izquierda Antifa Ost, Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria.

Además, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares (mdd) por información que permita desarticular las redes de financiación de esas organizaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc