Lima.- La derechista Keiko Fujimori recibió las credenciales como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia pública presidida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, previa a la investidura que se realizará el próximo 28 de julio, día nacional del país.

El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, con la presencia del mandatario interino de Perú, José María Balcázar, otras autoridades locales y numerosos seguidores de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que celebraron en los exteriores del lugar.

Lee también VIDEO: Rubio recibe al vicepresidente electo de Colombia; muestra respaldo de EU al próximo gobierno de Abelardo de la Espriella

Fujimori promete acabar con la desigualdad que "ahoga" a Perú

Tras recibir las credenciales, Fujimori prometió que su gobierno pondrá el Estado al servicio de la población para acabar con la desigualdad que está "ahogando" al país y aseguró que gobernará "para todos".

"Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esta desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. La democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor, gobernar para todos", dijo.

La derechista expuso en su discurso que durante "mucho tiempo" Perú ha convivido con un Estado que no llega y esa realidad "tiene que cambiar".

[Publicidad]

"Perú no necesita un gobierno que explique los problemas. Necesitamos un gobierno que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia. Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado", indicó la presidenta electa peruana.

Lee también Expertos de la ONU consideran "arbitraria" la detención de Pedro Castillo en Perú; recomiendan su liberación inmediata

Durante la sesión solemne, que cerrará todo el proceso de las elecciones que se celebraron el pasado 12 de abril con una segunda vuelta presidencial el 7 de junio, también se entregaron las credenciales al primer y segundo vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.

[Publicidad]

La fórmula presidencial del partido Fuerza Popular fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, que disputó con el partido Juntos por el Perú, del candidato izquierdista Roberto Sánchez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc