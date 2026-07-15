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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la Administración de Donald Trump escenificó su respaldo al futuro gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron a preguntas de la prensa.
Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración de Trump y concretar el respaldo financiero de organismos multilaterales, como el Banco Mundial.
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Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato de ultraderecha que se impuso al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones del pasado 21 de junio.
De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, en sustitución de Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer su victoria electoral y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump.
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En los últimos años, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y sancionó a Petro al acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas debido al aumento de la producción de cocaína, acusaciones que el presidente saliente ha rechazado.
Petro prohíbe que su sucesor, Abelardo de la Espriella, sea investido en guarnición militar en Colombia
mcc
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