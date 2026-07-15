El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Baja California para esclarecer la agresión contra la regidora del Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada y su familia.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando las personas circulaban a bordo de un vehículo por la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate, donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

La regidora y una menor resultaron lesionadas y su esposo falleció.

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El Gabinete de Seguridad señaló que como parte de las primeras diligencias, se localizó un vehículo con características coincidentes con el utilizado por los agresores, el cual fue encontrado incendiado a tres kilómetros del lugar de los hechos.

Detalló que se fortalecen las investigaciones con autoridades de Baja California para obtener y analizar videograbaciones de cámaras de vigilancia para identificar y detener a los responsables.

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Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de coadyuvar con las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos. No habrá impunidad.

em/apr