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El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Baja California para esclarecer la agresión contra la regidora del Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada y su familia.
Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando las personas circulaban a bordo de un vehículo por la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate, donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego.
La regidora y una menor resultaron lesionadas y su esposo falleció.
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El Gabinete de Seguridad señaló que como parte de las primeras diligencias, se localizó un vehículo con características coincidentes con el utilizado por los agresores, el cual fue encontrado incendiado a tres kilómetros del lugar de los hechos.
Detalló que se fortalecen las investigaciones con autoridades de Baja California para obtener y analizar videograbaciones de cámaras de vigilancia para identificar y detener a los responsables.
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Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de coadyuvar con las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos. No habrá impunidad.
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em/apr
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