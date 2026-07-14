[Publicidad]
Tijuana. - La regidora de Tecate, María Quijada (Morena), fue objeto de un ataque armado en el que falleció su esposo.
De acuerdo con los primeros reportes, el matrimonio circulaba en un vehículo en calles del fraccionamiento Hacienda, en el municipio de Tecate, cuando hombres armados abrieron fuego en su contra.
Lee también Víctor Rodríguez Padilla sale del penal de Atlacholoaya en Morelos; exdirector de Pemex evita dar declaraciones
Medios locales indicaron que el hombre, identificado como Jesús Pereyra, falleció en el lugar, mientras que la regidora fue trasladada a un hospital de San Diego, California, en Estados Unidos, para su atención.
Otras versiones, que citan a familiares de María Quijada, indican que ella también habría muerto. Esta información no había sido confirmada por las autoridades mexicanas.
Jueza ordena liberar a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex; revoca la prisión preventiva tras cambio de medidas cautelares
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Pau Cubarsí luego de clasificar con España a la final del Mundial 2026: “El sueño sigue vivo”
Metrópoli
Excandidato de MC en Teotihuacán resulta herido tras ataque a balazos; reportan dos víctimas más con lesiones
Nación
IPN y estudiantes instalan ruta de negociación con la SEP; acuerdan cuatro mesas de trabajo para atender demandas
Al día
Aumentan 55% abasto de agua en la Quinta Zona de Ecatepec
Espectáculos
¡Confirmado! Flor Vigna es la octava habitante de “La Casa de los Famosos México 2026”
Fútbol
Tensión en la FIFA, UEFA buscaría quitar a Gianni Infantino de la presidencia
Fútbol
Federación de Ecuador niega amenazas del crimen organizado a jugadores antes del partido contra México