Tijuana. - La regidora de Tecate, María Quijada (Morena), fue objeto de un ataque armado en el que falleció su esposo.

De acuerdo con los primeros reportes, el matrimonio circulaba en un vehículo en calles del fraccionamiento Hacienda, en el municipio de Tecate, cuando hombres armados abrieron fuego en su contra.

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Medios locales indicaron que el hombre, identificado como Jesús Pereyra, falleció en el lugar, mientras que la regidora fue trasladada a un hospital de San Diego, California, en Estados Unidos, para su atención.

Otras versiones, que citan a familiares de María Quijada, indican que ella también habría muerto. Esta información no había sido confirmada por las autoridades mexicanas.

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