Tras resolver en 2023 el problema de la discrepancia de abundancias en nebulosas, uno de los enigmas más persistentes de la astrofísica moderna y consolidar una trayectoria internacional que incluye más de 50 publicaciones científicas y el liderazgo de proyectos globales de investigación, el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, recibió el Premio Princesa de Girona Internacional de Investigación 2026 en una ceremonia realizada en Barcelona, España.

Ante aproximadamente dos mil personas reunidas en el Gran Teatro del Liceo, el científico universitario recibió el reconocimiento de manos de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y de la princesa de Asturias y de Girona, Leonor de Borbón, junto con otros cinco jóvenes distinguidos por sus aportaciones en los ámbitos científico, artístico, empresarial y social.

Durante su mensaje, Méndez Delgado destacó la importancia de crear oportunidades para las nuevas generaciones y aseguró que el talento florece cuando existe una sociedad dispuesta a reconocerlo y apoyarlo.

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“El talento joven florece cuando hay una sociedad que lo busca, que lo mira convencido de que está ahí y de que es importante; creo que soy el resultado de esa mirada: la de México que me formó en sus instituciones públicas y en la Universidad Nacional; la de España que me abrió sus telescopios en Canarias y la de Alemania que me arropó en sus centros científicos de investigación”, expresó.

El investigador de la UNAM también reivindicó el valor social de la ciencia y envió un mensaje a las nuevas generaciones de Hispanoamérica.

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“Cada generación de estrellas nace del material que forjaron las anteriores, ninguna de ellas parte de cero, pero todas brillan con luz propia. Hoy creo firmemente que Hispanoamérica tiene una generación de estrellas y el mundo está por percibir su luz”, afirmó.

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La ceremonia reunió a seis jóvenes reconocidos por su labor científica, artística, empresarial y social:

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José Eduardo Méndez Delgado, Premio Princesa de Girona Internacional-Investigación 2026

Hatim Azahri Akhnous, Premio Princesa de Girona Social

Patricia Aymà, Premio CreaEmpresa 2026

Gemma Blasco, Premio Princesa de Girona Arte 2026

Rafael Luque, Premio Princesa de Girona Investigación 2026

Mercedes Bidart, Premio Princesa de Girona Internacional-CreaEmpresa 2026

Al inaugurar el acto, el rey Felipe VI llamó a seguir impulsando el talento de las y los jóvenes y sostuvo que los premiados representan la certeza de que “progresar juntos es la única cosa que tiene sentido y es, además, un ejercicio de responsabilidad”.

Asimismo, señaló que las historias de las y los galardonados comenzaron con una curiosidad que decidieron perseguir y que posteriormente transformaron en proyectos de vida mediante el esfuerzo, la formación, la perseverancia y el aprendizaje.

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Al presentar el reconocimiento del investigador mexicano, la venezolana Yarivith González, ganadora del Premio Princesa de Girona Internacional de Investigación 2024, destacó que Méndez Delgado ha contribuido a acercar a la sociedad de conocimiento sobre algunos de los fenómenos más complejos del universo.

“José Eduardo nos lleva a los confines más lejanos del universo, en búsqueda de respuestas, y las trae hasta aquí para compartirlas con todos nosotros y con la sociedad; y nos recuerda que el conocimiento es el único recurso que no se agota cuando se comparte, sino que se multiplica”, afirmó.

Durante la gala, la princesa Leonor también reconoció el trabajo de los científicos distinguidos y destacó que sus investigaciones permiten ampliar el conocimiento sobre la física y la química del universo.

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Al referirse a los trabajos de Rafael Luque y José Eduardo Méndez, señaló que ambos investigadores han logrado observar fenómenos extraordinarios y que sus hallazgos contribuyen a comprender mejor el cosmos.

Al término de la ceremonia, el astrofísico mexicano destacó que la UNAM se encuentra en la frontera del conocimiento científico y participa en proyectos internacionales de gran relevancia, lo que permite a las nuevas generaciones acceder a oportunidades de investigación de alto nivel.

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Méndez Delgado forma parte de una nueva generación de científicos latinoamericanos con reconocimiento internacional. Entre sus principales aportaciones figura la resolución del problema de la discrepancia de abundancias en nebulosas, un desafío que durante décadas intrigó a la comunidad astronómica mundial. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Nature y posteriormente le valieron el Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck.

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Además, fundó la colaboración científica internacional DESIRED y actualmente lidera estudios clave dentro del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-V), uno de los proyectos de cartografía astronómica más importantes del mundo. También participa en el diseño de la estrategia científica de la siguiente fase de esta iniciativa internacional, SDSS-VI.

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El investigador cuenta con formación académica en la UNAM, un doctorado con mención cum laude por la Universidad de La Laguna, en España, y un posdoctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania. A sus 31 años suma más de medio centenar de artículos publicados en revistas científicas de alto impacto y es considerado una de las jóvenes figuras más destacadas de la astronomía internacional.

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