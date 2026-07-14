La actriz, directora y guionista francesa Julie Delpy será una de las figuras homenajeadas en la edición 16 del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), donde se presentará un recorrido por las distintas etapas de su carrera cinematográfica.

La intérprete de “Antes del amanecer” llegará a México como parte de las actividades por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, en una colaboración entre FICUNAM, el Instituto Francés de América Latina (IFAL) y la Embajada de Francia en México.

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Julie Delpy recibirá la Medalla Filmoteca UNAM

Entre las actividades contempladas se encuentra la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM, un reconocimiento creado en 1987 para distinguir a figuras e instituciones cuyas aportaciones han enriquecido el patrimonio cinematográfico mundial mediante su trayectoria, investigación y actividades.

El director español Víctor Erice y el actor y director francés Mathieu Amalric son algunas de las personalidades que también han recibido este galardón.

El homenaje estará acompañado por una selección de obras de Julie Delpy que permitirá conocer diferentes etapas de su carrera, además de actividades abiertas al público como una sesión de preguntas y respuestas posterior a una de las funciones, así como una clase magistral en la que compartirá reflexiones sobre su labor dentro de la industria cinematográfica.

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Por su parte, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, asistirá a la ceremonia inaugural del festival como parte de las actividades conmemorativas por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

¿Quién es Julie Delpy?

Julie Delpy se interesó por la cinematografía desde los 14 años y a lo largo de su carrera colaboró con cineastas como Agnieszka Holland, Jim Jarmusch y Jean-Luc Godard.

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Gracias a su participación en “Antes del anochecer”, donde además fue coguionista, obtuvo una nominación a los Premios de la Academia y reconocimientos por su trabajo en el guion. Como actriz, también recibió una nominación a los Globos de Oro.

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Dentro de su filmografía destacan títulos como “2 días en París”, “2 días en Nueva York” y “Le Skylab”, cinta con la que obtuvo el premio a Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2011. Además, “The Countess” fue presentada en la Berlinale en 2009.

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La relación de la actriz con Hollywood no siempre fue sencilla. Después de participar en “Un hombre lobo americano en París”, describió al diario The Guardian aquella experiencia como desagradable y de mal gusto, e incluso señaló que tampoco disfrutó trabajar con el director Anthony Waller.

Sin embargo, esa experiencia también le permitió dedicar más tiempo a la escritura de guiones, una labor que ha desarrollado a lo largo de su carrera y que, según ha declarado, responde a que tampoco busca convertirse en el centro de atención.

FICUNAM se llevará a cabo del jueves 5 al domingo 15 de noviembre de 2026 y próximamente se darán más detalles del evento.

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