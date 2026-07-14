En partidos de eliminación directa como esta semifinal entre Inglaterra y Argentina, las grandes figuras están llamadas a marcar la diferencia. Lionel Messi, por un lado, Jude Bellingham por el otro, serán las estrellas a seguir en Atlanta, y en el banquillo inglés, Thomas Tuchel tiene el plan definido para detener al astro argentino.

El técnico alemán se rindió ante el ocho veces ganador del Balón de Oro, señaló sus habilidades y su trascendencia en el esquema de Lionel Scaloni, pero también cómo planea bloquear su talento.

“Pensaba en hacer una marca hombre a hombre, es algo que pasa por mi cabeza, creo que todos conocen los espacios donde le gusta aparecer. Si analizas los partidos, sientes que él ve las cosas que sucederán antes que los demás, pero creo que encontramos algunos patrones en su juego así que es un emocionante reto jugar contra los campeones vigentes y contra Lionel Messi”, declaró Tuchel.

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"Su torneo ha sido increíble. Cómo Messi lidera al equipo es increíble. No hay más palabras para hablar de esos logros y de la calidad que muestra. Es un líder y el jugador clave para todos los equipos en los que juega", agregó, aunque aseguró que Inglaterra hará hasta lo imposible para imponer su estilo de juego.

A pesar de que Argentina sufrió en todos sus partidos de eliminación directa, el director técnico de los Tres Leones no se confía y va a contracorriente de quienes critican a la Albiceleste. Él cree que la forma en que avanzaron los hace más fuertes.

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“Los veo mejor, tienen la mentalidad de estar unidos, no entran en pánico, son muy competitivos, con gran calidad en todas sus posiciones, pueden defender duro así que para mí tienen el paquete completo, es mi primera Copa del Mundo pero no mi primer torneo como entrenador, así que sé que es normal que se batalle partido tras partido. Nos preparamos para la mejor versión de Argentina, eso es lo que esperamos pero creo que cada equipo del mundo es ganable, incluso Argentina”, concluyó.