El futbol mundial recibió el pasado domingo una noticia que paralizó al planeta al darse a conocer la muerte de Jayden Adams, jugador de la Selección de Sudáfrica, quien apenas unas horas después de llegar a su país tras participar en la Copa del Mundo fue encontrado sin vida en una de sus propiedades.

La noticia, que generó tristeza entre los seguidores del futbolista de 25 años, quien vivía una etapa muy importante en su trayectoria, fue confirmada por las autoridades. Durante esa jornada recibió múltiples muestras de cariño por parte de la FIFA y de diversas instituciones deportivas, entre ellas un minuto de silencio en varios encuentros.

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Con el paso de las horas y sin que todavía se hayan esclarecido los motivos de su muerte, su familia habló sobre lo ocurrido y, en medio de la tristeza, compartió un emotivo mensaje para recordar al futbolista más allá de la cancha, recalcando que era una pieza fundamental dentro de su hogar.

"No hay palabras que describan a Jayden como persona,fue un pilar para todos nosotros, desde que era niño hasta el último día. Siempre era él quien se aseguraba de que todos estuvieran bien, el que quería saber cómo podía ayudar… No hay nada que pueda ni que vaya a reemplazar jamás lo que él significó para mí", comentó Aiden Johnson, primo de jugador a un medio local.

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El Mamelodi Sundowns, club al que pertenecía Jayden Adams, organizó un emotivo homenaje en su memoria, un acto que reunió a compañeros, familiares y aficionados para despedir al futbolista. La ceremonia estuvo marcada por numerosas muestras de cariño por parte de los seguidores, quienes acudieron para rendirle tributo y elevar oraciones por su descanso eterno.