Tras más de cuatro horas y media de diálogo, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de Canal Once desde el 22 de mayo pasado, acordaron instalar cuatro mesas de trabajo para atender las demandas del movimiento y dar continuidad a las negociaciones.

En un comunicado, el IPN informó que el encuentro se realizó en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Bátiz, conocido por la comunidad politécnica como el "Cuadrilátero", luego de la convocatoria emitida el viernes pasado por la SEP y las secretarías General y Académica del IPN.

En representación de la SEP participó el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno Arellano, mientras que por el IPN asistió el secretario general, Ismael Jaidar Monter.

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De acuerdo con el instituto, la reunión tuvo como objetivo generar acuerdos y sentar las bases para atender las solicitudes generales planteadas por los estudiantes dentro del marco normativo vigente, así como las necesidades particulares de las distintas unidades académicas.

A propuesta de los estudiantes, ambas partes acordaron conformar cuatro mesas de trabajo temáticas. La primera atenderá asuntos jurídicos y de seguridad; la segunda abordará temas financieros, de infraestructura y servicios; la tercera discutirá democratización, descentralización y asuntos académicos; y la cuarta estará enfocada en temas relacionados con la docencia.

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Durante la reunión, los estudiantes solicitaron la entrega de diversos documentos institucionales del IPN como parte de los compromisos de transparencia requeridos en el proceso de negociación.

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El instituto informó que las mesas de trabajo buscarán construir acuerdos específicos sobre cada uno de los temas planteados por el movimiento estudiantil, con el propósito de avanzar hacia una solución de las demandas que motivaron la toma de Canal Once.

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Como parte de los acuerdos alcanzados, autoridades y estudiantes fijaron una nueva reunión para el próximo viernes a las 8:00 horas en el Auditorio de la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica (DSETT), en Zacatenco, donde darán seguimiento a los compromisos establecidos y al desarrollo de las mesas temáticas.

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