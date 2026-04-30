El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que entre 2025 y 2026 su administración central ha sido sometida a 16 revisiones financieras por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Órgano Interno de Contro y despachos externos, las cuales, aseguró, arrojaron cuentas limpias. Con ello, suman 26 auditorías desde diciembre de 2020, cuando comenzó la gestión del director general, Arturo Reyes Sandoval.

El titular del IPN sostuvo que estas auditorías han sido constantes desde el comienzo de su administración y que el instituto es uno de los entes más fiscalizados del gobierno federal. “A menos de que haya alguna otra cosa, pero continúan haciéndose y esas auditorías son un proceso normal… creo que somos de los más auditados de los organismos que más control tienen”, declaró ante estudiantes consejeros.

De acuerdo con un comunicado, dichos ejercicios han derivado en recomendaciones y observaciones —comunes en cualquier proceso de fiscalización—, las cuales pueden ser solventadas. Además, cada trimestre se informa a la Comisión Interna de Administración sobre el estado de estas revisiones.

Lee también Sheinbaum despide con carta a su maestra "Chela" González; "sigamos su ejemplo", pide

Reyes Sandoval reafirmó que su administración ha mantenido una política de cero tolerancia ante irregularidades. Afirmó que se ha actuado, y se continuará, contra cualquier servidor público que incurra en ilegalidades, al señalar que ese ha sido el eje de su gestión.

Las auditorías han abarcado rubros como becas, ingresos y egresos, recursos excedentes en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), controles de la Secretaría de Investigación y Posgrado, contrataciones y pago de servicios personales. En 2021, por ejemplo, la ASF realizó una auditoría forense acerca de la prestación de servicios que derivó en recomendaciones, pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa turnadas al OIC.

En años posteriores se hicieron auditorías de cumplimiento en servicios personales y gestión financiera, así como revisiones al programa de becas Elisa Acuña. También se llevaron a cabo auditorías externas con la intención de dictaminar los estados financieros del Instituto Politécnico Nacional y de Canal Once, además de seis revisiones del OIC entre 2024 y 2025 sobre el ejercicio del presupuesto y contrataciones.

Lee también Las apariciones públicas de Andy López Beltrán y Rubén Rocha; hijo de AMLO le entregó en las manos su credencial de Morena

Para 2026, el IPN enfrenta un paquete de ocho auditorías adicionales, entre ellas una revisión de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación sobre ciberseguridad en sus infraestructuras tecnológicas, así como fiscalizaciones a la gestión financiera de recursos públicos. Paralelamente, el OIC revisa funciones de tesorería y cuentas bancarias, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno supervisa contrataciones como el servicio integral de limpieza.

El director general subrayó que dicha fiscalización constante permite obtener información valiosa para corregir áreas de mejora y fortalecer la transparencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft