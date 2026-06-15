Monterrey, Nuevo León.– Una pareja originaria de Tamaulipas fue localizada sin vida en un barranco de la zona serrana de Allende, al sur de Nuevo León.

El accidente ocurrió en la ruta que conecta El Mirador con Charco Media Luna, donde las víctimas viajaban en una cuatrimoto y con la cual cayeron a 100 metros de profundidad en la sierra.

Tras el reporte, corporaciones de rescate municipales y estatales desplegaron un operativo para intentar ubicar a las víctimas en una zona de difícil acceso.

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Localizan sin vida a pareja de Tamaulipas en barranco de Nuevo León. Foto: Especial

Las complicaciones provocadas por el clima y las características del terreno dificultaron las labores durante 24 horas.

Aunque se realizaron sobrevuelos en helicóptero para localizar a los ocupantes de la unidad, los fuertes vientos y la baja visibilidad impidieron que los rescatistas descendieran de manera segura, por lo que las acciones fueron suspendidas y retomadas la mañana siguiente.

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Cuerpos fueron localizados en las primeras horas del domingo

Fue durante las primeras horas del domingo cuando los equipos de emergencia lograron ubicar la cuatrimoto en el fondo del barranco y con apoyo de drones se confirmó la ubicación exacta y posteriormente se activó una operación aérea para recuperar los cuerpos.

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Localizan sin vida a pareja de Tamaulipas en barranco de Nuevo León. Foto: Especial

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, un helicóptero trasladó a cuatro rescatistas que fueron insertados mediante maniobras especializadas para acceder al sitio.

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Primero fue recuperado el cuerpo de un hombre y después el de una mujer, quienes fueron llevados hasta un punto seguro para ser entregados a las autoridades ministeriales.

La corporación informó que el hombre fue identificado como César Aguirre, mientras que la mujer permanecía sin identificación oficial.

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Localizan sin vida a pareja de Tamaulipas en barranco de Nuevo León. Foto: Especial

Según la información proporcionada a los cuerpos de auxilio, ambos eran originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las autoridades señalaron además que la pareja utilizaba una cuatrimoto rentada al momento del accidente.

Una vez concluidas las maniobras de recuperación, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes para el traslado de los cuerpos y la integración de la carpeta de investigación.

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