Culiacán, Sin.- Un miembro de un grupo armado que fue perseguido por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fue detenido, con cinco fusiles automáticos AK-47, 24 cargadores, tres chalecos tácticos y un kilo de una yerba verde seca, con las características de la marihuana.

Llamadas a las líneas de emergencia reportaron continuas detonaciones de armas automáticas en dicha sindicatura, por lo que elementos estatales respondieron y durante un patrullaje se percataron de que varias personas armadas viajaban en una camioneta.

Los ocupantes de la camioneta pick-up, marca Honda Ridgeline, al percatarse de la presencia de policías, emprendieron la huida, por lo que se inició una larga persecución por la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

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En la huida, los civiles que viajaban en la camioneta, en un punto, pararon la unidad, bajaron de ella y se dispersaron por varios puntos, por lo que los elementos estatales lograron detener a solo uno de ellos y asegurar la camioneta.

Dentro de la camioneta Honda, sin reporte de robo, se encontraron cinco fusiles AK-47, 24 cargadores abastecidos para estas armas, tres chalecos balísticos, con sus respectivas placas, nueve bolsas con un peso de un kilo, con una yerba verde seca, con las características de la mariguana, y 240 cigarros de presunta mariguana.

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