Chimalhuacán, Méx.-La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lamentó el asesinato de Miriam Peralta Valverde, alumna de octavo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

Según el reporte, la joven de 22 años de edad fue hallada sin vida este fin de semana en una vivienda de la colonia Santa María Nativitas. Las autoridades indagan el crimen con perspectiva de género.

Versiones preliminares indican que Peralta Valverde acudió al domicilio de su pareja sentimental, identificada como Francisco “N” y habrían tenido una discusión que después derivó en agresiones físicas que le provocaron la muerte.

Lee también Así fue el accidente entre un camión y un microbús en la México-Pachuca; dejó 14 lesionados

La institución expresó su solidaridad con la familia, amistades y compañeros de la víctima. Foto: Especial

La UAEMéx condenó cualquier forma de violencia de género dentro y fuera de los espacios universitarios en un mensaje difundido en redes sociales.

La institución expresó su solidaridad con la familia, amistades y compañeros de la víctima, ofreció respaldo institucional y acompañamiento jurídico, además se sumó al reclamo de justicia para esclarecer el caso.

[Publicidad]

Otras instituciones educativas también manifestaron su rechazo al crimen y se unieron al llamado por justicia.

Lee también Detienen a mujer con 94 dosis de droga en Iztapalapa; llevaba marihuana y efectivo

El presunto responsable de la muerte de la joven huyó después de los hechos.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm