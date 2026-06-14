La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que detuvieron a una mujer en posesión de 94 dosis de posible droga en calles de la alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, explicó que elementos de la Policía Auxiliar (PA) observaron que en la avenida Ermita Iztapalapa y la calle Primavera, de la colonia Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec, una persona fumaba un cigarrillo con olor característico al de la marihuana.

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Ante la actitud inusual de la persona, acotó que los policías la interceptaron y le realizaron una revisión preventiva, donde le aseguraron 94 bolsitas de plástico transparente con un vegetal verde y seco parecido a la marihuana y dinero en efectivo.

Por lo anterior, la SSC informó que la mujer de 38 años de edad fue detenida y los objetos asegurados, para después trasladarla ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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