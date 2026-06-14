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Este domingo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó que la Línea 2 que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, registra el cierre de dos estaciones.
A través de sus redes sociales, el STC reportó que las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan están cerradas, por lo que no ofrecen servicio de ascenso ni descenso de personas usuarias.
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Como alternativa para llegar al centro histórico, el metro indicó utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la misma línea, además, San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
"Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8", indicó a través de x.
La dependencia exhortó a los usuarios a tomar previsiones y considerar rutas alternas en sus traslados.
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dmrr/LL
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