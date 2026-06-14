Este domingo se tiene prevista una marcha encabezada por Amnistía Internacional México a las 9:00 horas, la cual partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.

Dicha “Caminata Simbólica, Pacífica y de Protesta” tiene como objetivo apoyar al pueblo palestino para exigir un alto a la guerra en Gaza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que también habrá conferencia de prensa del colectivo “Muerte Digna, ¡Ya!” a las 09:30 horas en el Ángel de la Independencia, donde se presentará una iniciativa ciudadana denominada “Ley para la Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”.

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A las 10:00 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará el foro “Memoria y Resistencia en Oaxaca” en un inmueble ubicado sobre Belisario Domínguez, en el Centro Histórico.

En ese mismo horario, el Colectivo Hasta Encontrarles CDMX llevará a cabo un foro y una “cascarita mundialista” en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, para visibilizar la crisis de desapariciones y la búsqueda de personas desaparecidas.

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A las 12 del día, la organización Laboratorio 4:20 instalará una jornada itinerante en el cruce de avenida Chapultepec y Amberes, en la colonia Juárez, donde realizará actividades relacionadas con derechos cannábicos, reducción de riesgos y legislación en la materia.

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Por la tarde, a las 14:00 horas, la agrupación La Resistencia Vamos México se concentrará en el Ángel de la Independencia para llevar a cabo el evento “Sin ellos, no hay Mundial. ¡México se levanta!”, con el que busca visibilizar a personas desaparecidas y exigir justicia para sus familias.

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Finalmente, a las 15:30 horas, el colectivo Luchadoras MX realizará actividades artísticas y deportivas en la Glorieta La Joven Amajac, sobre Paseo de la Reforma, para manifestarse contra el despojo y la gentrificación en torno a la Copa Mundial de Futbol 2026.

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