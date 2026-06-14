Donar sangre de manera altruista puede salvar la vida de hasta cuatro personas, coinciden autoridades y especialistas quienes hacen un llamado a hacer conciencia y sumarse a esta acción de forma voluntaria.

“No necesitamos conocer a la gente para ser generosas o generosos”, afirma a EL UNIVERSAL la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, quien señala que tanto en México como en la Ciudad de México todavía existe “el reto” de aumentar el número de donantes altruistas. Para 2024, indica, la cifra fue de 1.7 millones de donaciones de sangre, pero sólo 8% fueron altruistas.

En 2025 —de acuerdo con datos del IMSS Bienestar— hubo alrededor de 30 mil donaciones, pero sólo 2 mil 400 fueron altruistas.

“El objetivo que tenemos a nivel internacional es cambiar esto, es realmente crear una conciencia en la población de la importancia de la donación, porque las donaciones de sangre son una de las formas más sencillas y poderosas de ayudar a otras personas. Es un acto solidario que puede salvar vidas y que realmente no nos cuesta nada”, dice.

En el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, Gasman Zylbermann considera que la población no acude a donar sangre de manera voluntaria por falta de conciencia, al creer que no es necesario, hasta que algún familiar o conocido lo necesita; y mitos como el que una persona puede quedar con anemia, lo cual no es así.

“La sangre es un tejido que no se puede fabricar en un laboratorio, no se puede sustituir por nada, y por eso dependemos de la donación altruista”, señala a EL UNIVERSAL el doctor Gabriel García Correa, especialista en Cirugía del Aparato Digestivo por el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

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Advertir que la mayoría de las donaciones de sangre en México son reactivas, es decir, que se hacen cuando hay una necesidad por parte de un familiar, ante un accidente o por una cirugía.

El especialista explica que cada donación de sangre —que es de aproximadamente unos 400 milímetros— puede salvar hasta cuatro vidas, ya que la sangre se divide en sus componentes, según lo que requiera un paciente, por ejemplo, en glóbulos rojos, en plaquetas o plasma, “de ahí la importancia de la donación”.

¿Quién puede donar sangre?

El doctor Juan Manuel Bello-López, científico y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) explica que “existen muchos candados, por así decirlo. El primero son las características antropométricas. ¿Qué es esto? Que el donante no cumpla, por ejemplo, en peso y talla, que es lo básico. Hay ciertos criterios que indican que si determinados donantes no cumplen con estos requisitos, en ese momento se pueden diferir”, señala.

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Además, se hacen pruebas de laboratorio para determinar si un paciente puede hacer la donación, por ejemplo, la de microhematocrito; así como la reactividad a ciertos marcadores infecciosos, tales como los virus de Hepatitis B y C y VIH, cuando el paciente es diferido.

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