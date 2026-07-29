La Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) aprehendió a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo, relacionado con hechos ocurridos en un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) las localizaron y aprehendieron en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control.

La Fiscalía capitalina expuso que la investigación comenzó el 21 de julio de 2026, después de que la denunciante recibió alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble, ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, y detectó la presencia de personas en su interior. De acuerdo con las indagatorias, las imputadas habrían ingresado y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la parte denunciante.

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Fiscalía CDMX aprehende a Virginia “N”, presunta responsable de despojos en la Colonia del Valle en la alcaldía BJ. Foto: Especial.

Para esclarecer los hechos, personal ministerial recabó entrevistas de la denunciante y nueve testigos, analizó videograbaciones, realizó inspecciones e incorporó dictámenes periciales, entre ellos uno en materia de cerrajería. Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra ambas mujeres.

Aunado a ello, el 25 de julio la Fiscalía CDMX aseguró el inmueble para preservarlo y evitar que se agravara la afectación denunciada. El 28 de julio, un juez de control ratificó la medida.

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La investigación forma parte del seguimiento integral a los posibles despojos denunciados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 investigaciones. Un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar coincidencias en las formas de operación, posibles vínculos entre los hechos y a todas las personas que pudieran estar involucradas.

Aseguran inmueble en Coyoacán por investigación de presunto despojo

Aseguran inmueble en Coyoacán por investigación de presunto despojo. Foto: especial

Un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán fue asegurado durante un operativo realizado la madrugada de este miércoles como parte de una investigación por el presunto delito de despojo con violencia ocurrido en diciembre de 2025.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Despojo y Recuperación de Inmuebles (FIDAPU), que mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del inmueble.

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El aseguramiento permitirá a las autoridades ministeriales continuar con las diligencias periciales y la recopilación de pruebas, a fin de establecer las responsabilidades correspondientes y definir la legal posesión de la propiedad.

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