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Un camión tipo torton presuntamente se quedó sin frenos cuando circulaba sobre Ermita Iztapalapa, lo que provocó que brincara el camellón central e invadiera los carriles de sentido contrario, donde embistió a motociclistas y vehículos estacionados, dejando al menos cuatro personas lesionadas.
El accidente ocurrió a la altura de la estación Metro Atlalilco. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba con dirección a Avenida Tláhuac cuando el conductor perdió el control, cruzó el camellón y terminó sobre los carriles con dirección al Eje 3 Oriente.
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Entre los lesionados se encuentran el conductor y la pasajera de una motocicleta de servicio Uber Moto, quienes presentan las heridas de mayor gravedad. Además, otras dos personas resultaron lesionadas durante el percance.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bomberos y paramédicos acudieron al lugar para atender a los lesionados y realizar las maniobras correspondientes, mientras la circulación permaneció afectada durante las labores de emergencia.
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vr/cr
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