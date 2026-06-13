Metrópoli | 13-06-26 | 16:35 | Actualizada | 13-06-26 | 16:35 |

Un balcón de un edificio ubicado en la , alcaldía Cuauhtémoc, la tarde de este sábado.

Tras la caída de la estructura de un primer nivel, se trasladaron al lugar, sin que se registraran personas heridas.

De acuerdo a los primeros reportes, el inmueble, en la calle Tlaxcala, entre Insurgentes Sur y Chilpancingo, alberga un consultorio.

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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino y de Protección Civil de la alcaldía apoyaron con la remoción de los escombros.

vr/cr

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