Un balcón de un edificio ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, colapsó la tarde de este sábado.

Tras la caída de la estructura de un primer nivel, equipos de emergencia se trasladaron al lugar, sin que se registraran personas heridas.

De acuerdo a los primeros reportes, el inmueble, en la calle Tlaxcala, entre Insurgentes Sur y Chilpancingo, alberga un consultorio.

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Balcón en edificio de la Condesa colapsa. Foto: Especial

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino y de Protección Civil de la alcaldía apoyaron con la remoción de los escombros.

vr/cr