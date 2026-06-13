Un tráiler cargado con 12 toneladas de naranjas y limas volcó la mañana de este sábado en un puente vehicular en avenida Oceanía y Eje 1 Norte, en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que generó afectaciones a la circulación.

De acuerdo con primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad e impactó contra la valla de contención, donde quedó recargada la caja del tráiler.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

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Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizaron el corte a la circulación y maniobras para retirar la unidad de carga.

No se reportaron personas lesionadas. Trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realizó labores de limpia en el pavimento.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

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