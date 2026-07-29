Meta presentó una nueva actualización para Meta AI con la que su asistente deja de limitarse a responder preguntas y comienza a ejecutar tareas de manera más autónoma.

Impulsado por el modelo Muse Spark 1.1, el sistema ahora puede planificar actividades, integrarse con aplicaciones de correo y calendario, realizar investigaciones y generar presentaciones.

La compañía explicó que este avance forma parte de su visión de una "superinteligencia personal", una IA capaz de comprender el contexto del usuario, anticiparse a sus necesidades y encargarse de diversas actividades sin requerir instrucciones constantes.

Meta AI evoluciona: ahora puede planificar tareas, investigar y crear presentaciones. Imagen: Meta

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¿Cuáles son las novedades que llegan a Meta AI?

Entre las novedades, Meta AI puede organizar proyectos completos. Por ejemplo, si un usuario planea remodelar su cocina, el asistente aprenderá sus preferencias, buscará muebles y accesorios acordes con su presupuesto en Marketplace y generará un mood board con propuestas visuales.

También puede diseñar planes de entrenamiento personalizados para una media maratón, crear calendarios semanales y enviar recordatorios automáticos, o ayudar a organizar eventos como una cena de cumpleaños al buscar restaurantes, revisar la agenda del usuario y sugerir fechas disponibles.

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Otra función es el resumen diario, que revisa el calendario, identifica conflictos de horarios o cambios de planes y entrega un reporte a la hora que el usuario elija. Además, es posible configurar tareas recurrentes, como recibir un menú semanal, alertas sobre lanzamientos de productos o reportes de tendencias.

Meta AI también incorpora capacidades de investigación. El asistente puede sintetizar información obtenida de artículos académicos, sitios web y contenido público compartido en las plataformas de Meta para elaborar informes en cuestión de minutos. Posteriormente, el usuario puede solicitar que esa información se convierta en una presentación de diapositivas.

Meta AI evoluciona: ahora puede planificar tareas, investigar y crear presentaciones. Imagen: Meta

Durante el proceso de creación, la IA permite realizar cambios en tiempo real, como modificar el enfoque, el tono o eliminar secciones antes de finalizar el documento. Todo el contenido generado, desde rutinas de entrenamiento hasta presentaciones o paneles de inspiración, queda almacenado para consultarlo, editarlo o compartirlo posteriormente.

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Las nuevas funciones comenzarán a desplegarse de forma gradual en mercados seleccionados dentro de la aplicación de Meta AI y en meta.ai. En las próximas semanas llegarán a más países y plataformas, incluido WhatsApp. Asimismo, Meta señaló que los usuarios podrán seguir utilizando los chats en modo incógnito para mantener conversaciones privadas.

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