Los celulares cuentan con funciones como el hotspot, que permiten a los usuarios mantener una una conectividad eficiente, sobre todo cuando salen a la calle y necesitan Internet de manera urgente.

Esta herramienta puede convertir a tu teléfono en un WiFi portátil, usando los datos móviles para compartirlos con otras personas. Y aunque puede parecer útil en casos de emergencia, nunca debes dejarlo encendido.

¿Quieres saber por qué? Hoy en Techbit te lo decimos.

¿Por qué apagar el hotspot cuando no lo utilices?

Como lo mencionamos anteriormente, el hotspot funciona como un punto de acceso inalámbrico para compartir tus datos móviles y ofrecer una conexión a Internet a otros dispositivos como celulares, tablets y computadoras.

Después de usarlo, es importante verificar que esté apagado porque, principalmente, incrementa el gasto de datos móviles. Si no tienes cuidado con eso, podrías recibir recargos inesperados en la próxima factura de tu plan.

Otra razón importante es para evitar ciberataques; de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ciberseguridad (Ameci), si dejas encendido el hotspot te expones a:

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Accesos no autorizados: Al compartir tu conexión, ésta permanece pública y cualquier persona o hacker puede acceder a ella.

Robo de datos: Si alguien ajeno ingresa a tu red hotspot, podría robar tus datos confidenciales y otra información delicada.

Ralentizaciones: Además del consumo acelerado de datos, si se conectan varios dispositivos tu celular podría trabajar lento.

podría trabajar lento. Vulnerabilidad: Si los dispositivos que se conectan a tu red están infectados, existe el riesgo de que infecten el tuyo.

Activa el hotspot de tu celular solo en casos necesarios. Foto: Pexels

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¿Cómo utilizar el hotspot de tu celular de manera segura?

Para evitar riesgos, la Ameci sugiere tomar en cuenta las siguientes medidas al utilizar el hotspot de tu celular:

Cambia frecuentemente la contraseña predeterminada de tu red. Si es necesario habilita la función “Contraseña de un solo uso”.

Mantén actualizado tu dispositivo para prevenir fallas al usar el hotspot .

. Si está en tus posibilidades, usa una VPN para compartir tu red.

Mide el consumo de tu plan para evitar recargos.

Desactiva el hotspot cuando ya no lo uses.

Mantén apagado el WiFi cuando salgas de casa para no conectarte automáticamente a redes públicas sospechosas.

¿Cómo activar el hotspot de tu celular?

Si quieres usar el hotspot, conociendo las medidas de seguridad para aprovechar sus beneficios, así debes activarlo:

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Asegúrate de tener suficientes datos móviles y una señal estable.

Activa los datos móviles y ve "Configuración".

Da clic en “Conexiones” y luego en “Hotspot”, “Mobile Hotspot y Anclaje de red”, según tu dispositivo.

Presiona “Hotspot” y configura el nombre de tu red y la contraseña.

Oprime “Activar” y comparte la clave y contraseña de tu red a la persona o dispositivo que quieras conectar.

Al finalizar, apaga el hotspot.

Asegúrate de contar con los suficientes datos móviles para compartir tu red de hotspot. Foto: Pixabay

Como podrás ver, el hotspot de tu celular es sencillo de usar, pero requiere medidas de cuidado.

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