La conectividad móvil sigue ganando terreno y la tecnología 5G se consolida como uno de los pilares de la economía digital, de acuerdo con el Ericsson Mobility Report 2026.

A escala global, esta nueva generación de redes ya superó los 3 mil 100 millones de suscripciones durante el primer trimestre de 2026 y, aunque América Latina avanza a un ritmo más lento que otras regiones, las proyecciones apuntan a un crecimiento significativo durante los próximos años.

Según el reporte, la región podría alcanzar una adopción cercana al 70% de las suscripciones móviles para 2031, mientras que el tráfico de datos y las nuevas aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial, realidad aumentada y servicios inmersivos seguirán elevando las exigencias sobre las redes.

Leer también: 7 celulares premium para sorprender a papá

Más usuarios y mayor consumo de datos

Actualmente, 5G transporta cerca de la mitad del tráfico mundial de datos móviles y la expectativa es que esta proporción aumente hasta 85% en 2031.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el tráfico móvil global llegó a 210 exabytes mensuales, con un crecimiento anual de 22%, impulsado principalmente por la expansión de 5G en mercados como Norteamérica e India y por el creciente consumo de video.

[Publicidad]

"Hoy, por ejemplo, el 75% del contenido que consumimos está en formato de video y por supuesto que todo esto alimenta al continuo crecimiento de datos a nivel mundial", explicó Leunam Betin, global key account manager en Ericsson.

La compañía estima que, hacia 2031, el volumen total de tráfico en las redes móviles será 2.2 veces superior al actual y que, al considerar las conexiones inalámbricas fijas para hogares (FWA), el incremento alcanzará 2.5 veces.

Además, tecnologías como la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual comenzarán a tener un peso cada vez mayor en este comportamiento.

[Publicidad]

El consumo promedio mundial de datos por usuario fue de 22 GB mensuales al cierre de 2025 y se prevé que aumente hasta 42 GB en 2031. En América Latina, el promedio se ubicó en 15 GB al mes y podría llegar a 32 GB.

Según Betin, factores como la adopción tardía de 5G, los modelos comerciales de los operadores y la disponibilidad de espectro explican por qué la región se mantiene por debajo de otros mercados.

El Ericsson Mobility Report 2026 prevé que la región alcance 70% de suscripciones 5G hacia 2031. Imagen: creada con IA

Una brecha todavía visible

Aunque la adopción de 5G continúa creciendo, la cobertura sigue siendo uno de los principales desafíos para América Latina.

[Publicidad]

Actualmente, alrededor del 60% de la población mundial tiene acceso a redes 5G. En contraste, en Latinoamérica la cobertura alcanza apenas 30% de la población y solo 25% cuenta con acceso a 5G Midband, considerado el espectro ideal para aprovechar mejor las capacidades de esta tecnología.

"Definitivamente aquí el mensaje es que todavía tenemos mucho camino que recorrer. Nos llevan mucha ventaja algunos países de vanguardia", señaló Betin.

El directivo destacó que 5G no debe verse únicamente como una nueva generación de comunicaciones, sino como una plataforma tecnológica capaz de impulsar el desarrollo económico y la competitividad de los países.

[Publicidad]

IA y nuevos dispositivos marcarán la siguiente etapa

El informe también anticipa una transformación en los dispositivos conectados.

Francisco Escobedo, global key account manager en Ericsson, señaló que la inteligencia artificial está moldeando el desarrollo de nuevas categorías de equipos, desde lentes inteligentes con funciones de realidad aumentada hasta smartphones plegables y dispositivos de internet de las cosas.

"Estamos empezando por las gafas que soportan realidad aumentada y observamos que vamos a ver un crecimiento de dos dígitos en todo este tipo de dispositivos inteligentes para los próximos años", afirmó.

[Publicidad]

La compañía proyecta que las conexiones de internet de las cosas basadas en tecnología celular pasarán de unos 5 mil millones este año a cerca de 8 mil millones en 2031.

También prevé que las conexiones inalámbricas fijas para hogares aumenten de 185 millones a 350 millones durante el mismo periodo, una alternativa que ha mostrado buenos resultados en países como Estados Unidos e India para llevar internet a zonas donde la fibra óptica no llega.

A largo plazo, Ericsson anticipa la llegada de los primeros dispositivos con capacidades 6G en un plazo de tres a cuatro años, mientras que los despliegues comerciales de esta tecnología podrían comenzar alrededor de 2030.

[Publicidad]

Para México, el reto será acelerar la expansión de 5G y aprovecharla como una herramienta para cerrar brechas de conectividad, impulsar industrias digitales y desarrollar nuevos modelos de negocio basados en inteligencia artificial y redes más inteligentes.

Leer también: IA agéntica y plataformas unificadas marcarán el futuro de la seguridad

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters