La estrategia de Qualcomm en inteligencia artificial (IA) personal dio un nuevo paso con la presentación de Snapdragon Reality Elite y Snapdragon START, dos iniciativas con las que busca impulsar desde experiencias avanzadas de realidad mixta hasta una nueva generación de lentes inteligentes desarrollados por más fabricantes.

Durante la Augmented World Expo (AWE) 2026, la compañía reveló que Snapdragon Reality Elite se convertirá en su chip premium para dispositivos de realidad extendida (XR), mientras que Snapdragon START fue concebido para facilitar que marcas y empresas lancen sus propios dispositivos con inteligencia artificial, comenzando con los lentes inteligentes.

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Un nuevo chip para experiencias inmersivas

Snapdragon Reality Elite inaugura una nueva familia de productos de gama alta dentro del portafolio de Qualcomm. Matthew DeHamer, director de Marketing de Producto para XR, Wearables y Personal AI de la compañía, explicó que se trata del inicio de una nueva etapa.

Señaló que el chip está diseñado para equipos de realidad mixta y realidad virtual, tanto en visores autónomos como en nuevos formatos con módulos de procesamiento externos.

De acuerdo con Qualcomm, ofrece un aumento de hasta 60% en el desempeño de la GPU, una mejora de 30% en CPU y un incremento de 160% en la unidad de procesamiento neuronal (NPU), frente a la generación anterior.

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Estas capacidades permiten ejecutar modelos de IA directamente en el dispositivo, incluyendo modelos de hasta tres mil millones de parámetros, además de aplicaciones como avatares fotorrealistas, agentes inteligentes y generación de contenido tridimensional en tiempo real.

“Ahora, todas estas tareas pueden ejecutarse de manera concurrente. Podemos ejecutar modelos de hasta 3 mil millones de parámetros directamente en el dispositivo, manteniendo al mismo tiempo la experiencia rica y completa de mixed reality que los usuarios esperan de un dispositivo XR inmersivo”, explicó DeHamer.

La compañía desarrolló un chip para realidad extendida y un programa que busca acelerar el desarrollo de lentes inteligentes con IA. Foto: Especial

Más autonomía y dispositivos más ligeros

Pese al aumento de potencia, Qualcomm aseguró que el nuevo chip ofrece hasta 20% más duración de batería y puede operar hasta 12 grados Celsius más frío bajo la misma carga de trabajo.

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En la presentación se destacó que estas optimizaciones permitirán desarrollar lentes y visores más ligeros y cómodos para usos prolongados.

El chip también está diseñado para una nueva generación de dispositivos XR con arquitecturas desagregadas, en las que el procesamiento puede trasladarse a un módulo externo conectado mediante cable.

El primer producto comercial con Snapdragon Reality Elite será XREAL Project Aura, que llegará a finales de este año. También se encuentra en desarrollo un dispositivo de la firma china Play For Dream y se espera que más fabricantes presenten equipos entre 2026 y 2027.

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“Para nosotros, se convertirá en la opción premium de referencia”, afirmó DeHamer.

Snapdragon START abre la puerta a más fabricantes

Junto con Reality Elite, Qualcomm anunció Snapdragon START (siglas de Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit), un programa creado para reducir las barreras de entrada en el mercado de la IA personal.

La iniciativa combina módulos de hardware, software y una red de socios industriales para que las marcas puedan concentrarse en el diseño y la experiencia de usuario, mientras Qualcomm aporta la ingeniería necesaria.

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“Un OEM (fabricante de equipo original) o incluso una marca de moda ya no tendrá que licenciar un procesador y posteriormente buscar quién diseñe la tarjeta, la distribución de componentes y el resto del hardware necesario. Nosotros proporcionaremos un módulo completamente listo para usar, permitiendo que los fabricantes se concentren en el diseño de los lentes”, explicó DeHamer.

El programa será compatible con distintos agentes de IA y mantendrá un enfoque abierto.

“No buscamos encerrar a nadie en un ecosistema específico. Si una empresa desea utilizar Gemini, soluciones de Meta o cualquier otra alternativa, podremos dar soporte a todas ellas. Se trata de una plataforma completamente AI agnostic”, indicó el directivo.

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La primera compañía en sumarse al programa es Inspecs, fabricante global de lentes responsable de marcas como Barbour, CAT, Superdry, O'Neill y TitanFlex. Qualcomm también trabaja con socios como Thundercomm, Pegatron, Avegant y Jorjin para acelerar la producción de nuevos dispositivos.

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