México es una de las sedes mundialistas para la Copa Mundial de Futbol 2026 y como es de esperarse, cientos de extranjeros vienen al país para disfrutar de los partidos. En este contexto, el match entre personas también puede ocurrir aunque se podría limitar por las habilidades lingüísticas.

De acuerdo con datos de Tinder, los usuarios que indican hablar cuatro idiomas en su perfil obtienen casi 60% más matches al mes que quienes reportan hablar solo uno. Por otro lado, quienes hablan tres idiomas recibir en promedio 10% más de likes en comparación con los usuarios que solo hablan un idioma.

Ante ello, Duolingo y Tinder se han aliado para motivar a los usuarios de Tinder a aprender idiomas y que puedan llevar sus conexiones digitales a la vida cotidiana sin ningún problema.

Duolingo y Tinder lanzan activaciones en México por el Mundial 2026: cómo participar. Imagen: Unsplash

Leer también: Cómo seguir usando WhatsApp si no registro mi número con la CURP

Para ello, ambas plataformas realizarán una serie de activaciones IRL (In Real Life) en distintos puntos culturales y turísticos de México durante los los partidos México vs. Corea en Guadalajara (18 de junio), México vs. República Checa en Ciudad de México (24 de junio) y el encuentro entre el ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C en Monterrey (29 de junio).

¿Quiénes pueden participar en las activaciones de Duolingo y Tinder?

Para participar en estas activaciones, los usuarios deben tener una racha activa en Duolingo y un perfil activo en Tinder. Además que deben ser mayores de 18 años para participar.

[Publicidad]

Las personas que cumplan con estos requisitos, tendrán la oportunidad de hacer match con Duo en persona al decir una frase en el idioma que estén aprendiendo. Y si cumples con el reto, podrás desbloquear recompensas de edición limitada entre las que se incluyen artículos promocionales de Duo, acceso a Super Duolingo y un mes gratuito de Tinder Gold.

"Estamos muy entusiasmados con esta alianza con Tinder para ayudar a las personas a conectarse a través de una de las herramientas más poderosas que existen: el idioma... Nos enorgullece crear campañas que animan a las personas a salir de su zona de confort y ampliar sus horizontes, al mismo tiempo que incrementan sus oportunidades de generar más matches", señaló Kim de Anda, Marketing Manager para Latinoamérica de Duolingo.

Duolingo y Tinder lanzan activaciones en México por el Mundial 2026: cómo participar. Imagen: Unsplash

¿Cuáles idiomas están marcando la diferencia entre solteros?

De acuerdo con datos de Tinder, existen tres idiomas que están marcando una tendencia entre los solteros. Estos son:

[Publicidad]

Español + Portugués: registra 80% más matches al mes que quienes solo hablan español, esto convierte a la combinación de idiomas en una de las más fuertes para generar conexiones.

Español + Italiano: registra 70% más matches al mes que quienes solo hablan español.

Español + Coreano: registra 50% más matches que quienes solo hablan español y que refleja un creciente interés por el intercambio cultural global.

Leer también: Cómo organizar tu semana de exámenes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters