El Mundial 2026 está a nada de comenzar y sin duda es uno de los eventos deportivos más esperados. Lo mejor de todo es que además de disfrutarlo con tu familia y amigos, puedes hacerlo con Alexa gracias al “modo mundial”.

Con esta configuración vivirás al máximo este torneo desde la comodidad de tu casa, por si no tienes planeado salir a los estadios para festejar a tu selección favorita.

¿Te animas a activarlo? Sigue leyendo porque en Tech Bit te decimos cómo.

Alexa se suma al festejo por la Copa Mundial 2026. Foto: Amazon

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¿Cómo habilitar el "modo Mundial" en Alexa?

El "modo mundial" no es una función oficial de Alexa, sino una serie de comandos y configuraciones que puedes activar desde tu dispositivo Echo para amenizar tu hogar con la atmósfera futbolera perfecta.

Con él, no solo podrás entretenerte, sino que también estarás bien informado sobre las novedades de los partidos, los marcadores, y uno que otro dato curioso sobre la competencia.

A continuación, te damos los comandos necesarios para habilitarlo:

Pedir el marcador

Si tienes curiosidad por saber cómo terminaron los partidos que no pudiste ver, prueba con decir: “Alexa, ¿cómo van los marcadores del Mundial?”; o si quieres conocer uno en específico, pronuncia: “Alexa, ¿cómo quedó el partido México vs Sudáfrica?”.

Ideas de botanas

¿Vas a invitar a tus seres queridos a ver un partido? Puedes preguntarle a Alexa qué botanas puedes preparar para disfrutar las jugadas.

Solo di: “Alexa, dame 3 botanas perfectas para este Mundial”; o intenta pedirle recetas especiales: “Alexa, ¿cómo preparar alitas al estilo Copa Mundial 2026?”.

Horarios y transmisiones

Consulta a qué hora compite tu equipo preferido: “Alexa, dime los horarios en que jugará México en este mundial”.

También, si tienes un dispositivo más equipado como el Echo Show, podrás visualizar los partidos en tiempo real. Solo basta con decir: “Alexa, abre ViX y reproduce el partido México vs Corea del Sur”.

Datos curiosos

¿Quieres saber más sobre esta Copa Mundial? Pídele a Alexa que te dé datos sorprendentes: “Alexa, dime 5 curiosidades sobre esta Copa Mundial 2026”, o “Alexa, ¿quién metió el primer gol en la historia de la Copa Mundial?”.

Modo estadio

Esta es una divertida animación que te hará sentir que estás en una sede mundialista entre porras, gritos y goles. Solo exclama: “Alexa, activa el modo estadio” y automáticamente te adentrarás en la vibe pambolera ideal.

Reto futbolero

¿Te consideras experto en fútbol? Pon a prueba tus conocimientos con esta trivia entretenida y averigua si sabes más que Alexa.

Tira el penal

Finalmente, esta prueba te hará sentir que eres todo un jugador del Mundial 2026. Solo di: “Alexa, abre Tira el penal”. Aquí tú serás un futbolista y Alexa la portera, ¿cuántos goles podrás anotar?

Demuéstrale a Alexa cuánto apoyas a la Selección Mexicana en esta Copa Mundial 2026. Foto: Amazon

¿Cómo activar noticias deportivas en Alexa?

Por último pero no menos importante, si quieres recibir diariamente las noticias deportivas más impactantes de este Mundial 2026 y de otros deportes, haz lo siguiente:

Abre la app de Alexa en tu celular y toca “Más".

Selecciona “Configuración” y localiza “Deportes”.

Busca y agrega tus equipos favoritos como clubes de fútbol, NFL y más.

¡Listo! Ya estarás bien informado sobre tus deportes preferidos.

¡Ya lo sabes! En vísperas de esta Copa Mundial 2026, métele gol al aburrimiento con el “modo Mundial” de Alexa y celebra en grande a la Selección Mexicana.

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