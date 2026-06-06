La Copa del Mundo 2026 arranca el próximo 11 de junio y la emoción futbolera ya comienza a notarse entre los aficionados, con eventos fan zones y hasta modos divertidos para personalizar WhatsApp,

Aunque no es una herramienta oficial, sí puede ayudare a expresar tu pasión futbolera y a compartirla con tus contactos de confianza. Por eso, en Techbit te enseñamos a acivarlo.

¿Qué es el "modo Mundial 2026" en WhatsApp?

Como lo aclaramos al inicio, este modo no es una función oficial de WhatsApp, sino que se trata de una serie de pasos con los que puedes darle a tu cuenta un estilo temático.

Únicamente tienes que realizar tres pasos: cambiar el ícono de la aplicación, modificar el fondo de los chats y editar el fondo del teclado con imágenes alusivas al torneo de la FIFA.

Sin duda, es una configuración perfecta para celebrar que México será anfitrión por tercera ocasión en la historia, y que en tres ciudades de nuestro país se llevarán a cabo los partidos: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Puedes quitar el "modo Mundial 2026" de WhatsApp cuando quieras. Foto: Freepik

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Pasos para activar el "modo Mundial 2026" en WhatsApp

El primer paso para poner tu WhatsApp al tono de la Copa del Mundo 2026, es instalar la aplicación Nova Launcher, que en Android te ayudará a cambiar el ícono de la aplicación.

También necesitas 3 imágenes sobre el evento deportivo, por ejemplo, balones, la bandera de México, tus jugadores preferidos, el trofeo, etcétera. La primera imagen tiene que ser en formato cuadrado, la segunda en horizontal y la tercera en vertical.

Una vez que reúnas dichos recursos, sigue estos tres procedimientos:

Cambiar el ícono

Abre Nova Launcher y encuentra el ícono de WhatsApp.

Mantenlo presionado y cuando se despliegue el menú, presiona “Editar".

Selecciona "Galería” y adjunta la foto cuadrada que descargaste.

Ajusta y guarda los cambios.

Cambiar el fondo de los chats

Ve a "Ajustes" de WhatsApp y busca “Chats”.

Entra y oprime "Tema”.

Selecciona la foto vertical, ajústala y configura el brillo.

Por último, guarda los cambios y establece si quieres que aparezca en todas tus conversaciones o sólo en algunas.

Cambia el fondo del teclado

Ingresa a la "Configuración" de tu celular y presiona "Sistema”.

Entra en “Idiomas y entradas".

Da clic en "Teclado virtual Gboard".

Oprime "Tema" y adjunta la imagen horizontal que descargaste.

Finalmente, ajusta el brillo y oprime "Aplicar".

Comparte tu pasión por el Mundial 2026 en WhatsApp. Foto: Unsplash

Trucos extra en WhatsApp para el Mundial 2026

También te recomendamos aprovechar la Meta AI para darle un estilo único a tu WhatsApp con trucos como:

Foto de perfil

Da clic en los 3 puntos de la esquina superior derecha y entra a tu perfil.

Toca “Editar” y luego “Imágenes de IA”.

Describe la foto que deseas, por ejemplo, “ha las imagen de un balón de futbol que tenga los colores de la Selección Mexicana y el logo del Mundial 2026”.

Elige la que más te agrade y selecciónala.

Prueba todos los prompts que necesites para obtener la foto de perfil deseada.

Descripción

Por último, añade a tu perfil una frase alusiva al mundial para que tus contactos la vean cada que conversen contigo:

Ve a tu perfil y da clic en “Info”.

Escribe una frase como “México vibra, el balón rueda” o simplemente decora con emojis futboleros.

Finalmente, da clic en “Duración” y establece “Personalizado”. Listo.

Con el “modo Mundial 2026” de WhatsApp demostrarás tu pasión futbolera y al mismo tiempo apoyarás a la Selección Mexicana a la distancia.

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