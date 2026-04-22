WhatsApp no se quiere quedar atrás y planea lanzar su propio plan de suscripción con funciones adicionales para brindarle una experiencia más completa a los usuarios.

De acuerdo con WABetaInfo, el sitio especializado en brindar información sobre las novedades de la plataforma de mensajería, este nuevo servicio no busca reemplazar a la versión gratuita de la aplicación, sino que solo brindar una capa adicional de personalización y control para el usuario.

WhatsApp Plus: cuánto costará la versión de paga de la app de mensajería. Imagen: WABetaInfo

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Algunas de las características que tendría esta versión serían:

Stickers exclusivos y animados.

18 temas de color para modificar la interfaz de la app.

14 íconos personalizados.

La opción de fijar hasta 20 chats en la parte superior.

Tonos exclusivos para llamadas y notificaciones de mensajes.

Configuraciones avanzadas para la gestión de chats.

Por el momento, no existe una fecha de salida oficial de esta versión de la app aunque ya hay algunos dispositivos iOS y Android que tienen la posibilidad de integrarse a esta suscripción a través de una lista de espera a la que pueden unirse desde los ajustes de la app.

¿Cuánto costará WhatsApp Plus?

Hasta ahora, WhatsApp no ha oficializado cuánto costará la suscripción a WhatsApp Plus; sin embargo, WABetaInfo señala que estos variaran dependiendo del mercado. Por ejemplo, se espera que en Europa el costo de la versión de paga costará 2.49 euros, mientras que en Estados Unidos se espera que cueste alrededor de 3 dólares.

Por su parte, en México se espera que cueste alrededor de 29 pesos mensuales, pero debes saber que esto solo es un aproximado pues aún no existe un precio oficial para el país.

Con esta nueva versión de WhatsApp, la plataforma de mensajería espera brindar una personalización del producto a cambio de un cobro mensual.

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