La mañana de este sábado cientos de personas se dieron cita en Paseo de la Reforma para participar en la Ola Más Grande del Mundo, que recorrió desde el Ángel de la Independencia hasta el Caballito, en Bucareli.

Desde las 08:00 horas, familias y algunos turistas empezaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, desde donde se empezaron a formar para ser partícipes de la celebración por la que se prepararon por varios meses.

⚽️🇲🇽 Así se vivió la ola con la que se intentará romper el Récord Guinness de ser la más grande del mundo.



Cientos de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para participar en esta actividad rumbo al Mundial 2026.



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Las inmediaciones de Paseo de la Reforma también concentró a varios vendedores ambulantes, quienes ofrecían productos apócrifos de la Selección Mexicana; mientras más adelante, las mascotas del Mundial 2026 ofrecían fotos con los asistentes.

Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

Antes de la Ola oficial se realizaron cuatro ensayos generales para afinar la coordinación entre los miles de asistentes que esperaban que llegara el momento de verdad; para animar los ánimos, apareció el exfutbolista Francisco “Kikín” Fonseca junto a luchadores, quienes lanzaron el último ensayo.

🎶⚽️🇲🇽 Mientras se espera el veredicto de Récord Guinness de la Ola más Grande del Mundo sobre Paseo de la Reforma, la Sonora Santanera interpretó “La Ola”, una versión inspirada en su clásico “La Boa”.



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En punto de las 10:19 horas, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, fue la encargada de iniciar la Ola oficial, que empezó en el Ángel de la Independencia y recorrió Paseo de la Reforma al tiempo que los invitados animaban a la ciudadanía a levantar las manos para conquistar el logro.

Fue a las 10:24 horas cuando la Ola llegó al Caballito (Bucareli) y logró conquistar el Récord Guinness, mismo que fue confirmado minutos después por la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, quien puso a bailar a la gente con la Sonora Santanera con su canción ‘La Ola’.

Lulú, quien asistió al evento, celebró que la Ciudad de México obtuvo el Récord Guinness y expresó a El UNIVERSAL que la ola es representativa del país ante el mundo: “Es de nuestro México, como México no hay dos”.

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