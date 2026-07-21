El hogar de Marc Anthony y Nadia Ferreira volvió a llenarse de alegría gracias a la llegada de su segunda hija, noticia que compartieron con sus fans en redes sociales.

Fue la modelo paraguaya quien, a través de su cuenta oficial de Instagram, decidió anunciar el nacimiento de la pequeña con un emotivo mensaje y, aunque no ofreció más detalles sobre el parto, sí reveló el nombre que llevará la bebé: Myla.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribió.

Lee también Marc Anthony, Feid y Ricardo Montaner se unen en concierto para apoyar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

La publicación de Ferreira enterneció a sus seguidores ya que estaba acompañada de las primeras imágenes la recién nacida. En una de ellas aparece en brazos de su hermanito mayor, Marco, mientras que el famoso papá observa la escena.

En una la segunda postal se pueden ver, únicamente, las manos de toda la familia sosteniendo la de la niña, y de fondo, solo una parte del rostro de Myla.

[Publicidad]

La familia del salsero dio la bienvenida a la pequeña con esta tierna foto. Foto: Instagram.

La llegada de Myla fue celebrada por fans, amigos y otros famosos, como Susana Gómez, pareja de Maluma; la banda Gente de Zona y Prince Royce, quien le mandó bendiciones a la bebé.

Fue el pasado 28 de enero, durante la celebración de su tercer aniversario, cuando la pareja reveló que estaban a la espera de su segundo hijo, el octavo para el intérprete de "Vivir mi vida".

Lee también Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian la espera de su segundo hijo