Nadia Ferreira y Marc Anthony están en la dulce espera de su segundo bebé, y con tiernas fotografías en las que tenían el mar como testigo, revelaron el sexo de quien le hará compañía a Marco, el pequeño que nació en 2023.

Ferreira es una modelo paraguaya que alcanzó fama internacional al ser coronada Miss Universo Paraguay 2021 y quedar como primera finalista en el certamen de Miss Universo ese mismo año.

El romance entre Marc Anthony y Nadia Ferreira se hizo público oficialmente en marzo de 2022, apenas dos meses después de confirmar su noviazgo, celebraron su fiesta de compromiso en Miami.

En enero de 2023 contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami.

Marc Anthony tiene 57 años y Nadia 27, por lo que se llevan 30 años.

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Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan el sexo de su segundo bebé

Con bellas fotografías en las que Nadia sostiene unos zapatitos color rosa, es como la modelo y el cantante dieron la noticia de que esperan a una niña, en las instantáneas también aparece su hijo Marco.

"Una sorpresa llena de amor… Dios mediante", se lee en el mensaje.

Nadia Ferreira, Marc Anthony y su hijo Marco anunciaron así el sexo del bebé que viene en camino.

Hace un año Ferreira confesó en entrevista con "Despierta América" que le encantaría tener más hijos, una amplia familia, y que se sentía feliz de haber incursionado como presentadora en Premios Lo Nuestro, donde por cierto tuvo un comentado momento con su esposo.

Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan la llegada de su hija.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Marc Anthony tiene 7 hijos, actualmente está esperando el nacimiento de su octavo, el segundo con su esposa actual, Nadia Ferreira. A continuación el nombre de los hijos del cantante y quiénes son las madres.

Debbie Rosado (Expareja)

Arianna Muñiz : La primogénita del cantante, nacida en 1994.

: La primogénita del cantante, nacida en 1994. Alex "Chase" Muñiz: Hijo de Debbie a quien Marc Anthony adoptó y dio su apellido.

Dayanara Torres (Primera esposa)

Cristian Muñiz : Nacido en 2001. Recientemente se graduó en ilustración.

: Nacido en 2001. Recientemente se graduó en ilustración. Ryan Muñiz: Nacido en 2003. Se dedica a la música y al modelaje.

Jennifer Lopez (Segunda esposa)

Emme Maribel Muñiz : Gemela nacida en 2008.

: Gemela nacida en 2008. Maximilian David Muñiz: Gemelo nacido en 2008.

Con su tercera esposa, la modelo Shannon de Lima, el cantante no tuvo hijos.

Nadia Ferreira (Cuarta y actual esposa)

Marco Antonio Jr. ("Marquito") : Nacido el 18 de junio de 2023.

: Nacido el 18 de junio de 2023. Bebé en camino, será una niña.

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