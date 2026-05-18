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Durante 2025, los reportaron una afluencia conjunta de , según informó el (INEGI).

Destacaron Ciudad de México, con una afluencia de 25.8 millones en 166 museos; Nuevo León, con 4.7 millones en 47 museos, y Guanajuato, con 2.4 millones en 60 museos.

La afluencia total aumentó 0.6 millones respecto a lo que se reportó en 2024.

Del total de museos que aportaron información, 59.8 % fue gratuito, 21.1 % cobró una cuota de ingreso y 19.1 % aplicó la gratuidad algunos días de la semana.

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En 2025, 89.5 % de los museos contó con servicio de visitas guiadas y 49.4 %, con actividades artísticas y culturales, escenario que también se presentó en 2024, con 88.4 y 50.0 respectivamente.

Además, 34.9 % de los museos contó con infraestructura para personas con discapacidad y 33.5 %, con servicio de internet.

De las personas que visitaron museos en 2025, 61.9 % contó con escolaridad de nivel superior y 25.4 %, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de 2024(60.8 y 26.2, respectivamente).

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En 2025, personal de los museos entrevistó a 191 316 personas visitantes: 54.3 % correspondió a mujeres y 45.7 %, a hombres. La cifra fue mayor a la edición 2024, en la que se realizaron 180 903 entrevistas.

En la opinión de quienes visitaron los museos, los principales motivos por los que no se asiste a estos fueron los siguientes: falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo que ofrecen, con 18.2 %; falta de cultura o de educación, con 16.4 %, y no tienen tiempo, con15.9 % En 2024, los principales motivos para no ir fueron los mismos.

De las personas que visitaron museos en 2025, 61.9 % contó con escolaridad de nivel superior y 25.4 %, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de 2024.

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melc

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