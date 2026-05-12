Más Información

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas "para que nosotros no tengamos que hacerlo"; reconoce "colaboración sin precedentes"

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas "para que nosotros no tengamos que hacerlo"; reconoce "colaboración sin precedentes"

S&P cambia perspectiva de México a negativa; alerta bajo crecimiento y presión por deuda pública

S&P cambia perspectiva de México a negativa; alerta bajo crecimiento y presión por deuda pública

Salud emite aviso epidemiológico por hantavirus; ordena fortalecer detección de posibles casos

Salud emite aviso epidemiológico por hantavirus; ordena fortalecer detección de posibles casos

A partir del lunes 18 de mayo, y Canal 22 iniciarán las transmisiones de la quinta temporada del programa "Léemelo".

En esta etapa, la conducción estará a cargo de los actores Cassandra Ciangherotti, Adriana Llabrés, Arcelia Ramírez, Juan Manuel Bernal y Fernando Álvarez Rebeil, quienes participarán de manera alternada.

El formato del programa consiste en entrevistas donde los invitados compartirán sus primeras experiencias lectoras, sus recomendaciones obras fundamentales y hasta harán lecturas en voz alta.

Lee también

La lista de participantes para este ciclo incluye a las siguientes figuras:

  • Cine: La directora argentina Lucrecia Martel, el director Rodrigo Plá, la actriz y directora Dolores Fonzi, y el cineasta mexicano Luis Estrada.
  • Literatura y Guión: La guionista Laura Santullo, la escritora Luisa Reyes Retana y la autora Cristina Rivera Garza, recientemente distinguida con el Premio Pulitzer. 
  • Música y Espectáculo: Las cantantes Amandititita y Daniela Romo.

El objetivo de la emisión es la promoción de la lectura, la difusión de autores clásicos y contemporáneos, y el fomento del ejercicio de la lectura en voz alta, compartió TV UNAM en un comunicado.

La producción podrá verse todos los lunes en punto de las 21:00 horas; además contará con retransmisiones los domingos a las 18:30 horas a través de la señal universitaria.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]