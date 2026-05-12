A partir del lunes 18 de mayo, TV UNAM y Canal 22 iniciarán las transmisiones de la quinta temporada del programa "Léemelo".

En esta etapa, la conducción estará a cargo de los actores Cassandra Ciangherotti, Adriana Llabrés, Arcelia Ramírez, Juan Manuel Bernal y Fernando Álvarez Rebeil, quienes participarán de manera alternada.

El formato del programa consiste en entrevistas donde los invitados compartirán sus primeras experiencias lectoras, sus recomendaciones obras fundamentales y hasta harán lecturas en voz alta.

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La lista de participantes para este ciclo incluye a las siguientes figuras:

Cine: La directora argentina Lucrecia Martel, el director Rodrigo Plá, la actriz y directora Dolores Fonzi, y el cineasta mexicano Luis Estrada.

Literatura y Guión: La guionista Laura Santullo, la escritora Luisa Reyes Retana y la autora Cristina Rivera Garza, recientemente distinguida con el Premio Pulitzer.

Música y Espectáculo: Las cantantes Amandititita y Daniela Romo.

El objetivo de la emisión es la promoción de la lectura, la difusión de autores clásicos y contemporáneos, y el fomento del ejercicio de la lectura en voz alta, compartió TV UNAM en un comunicado.

La producción podrá verse todos los lunes en punto de las 21:00 horas; además contará con retransmisiones los domingos a las 18:30 horas a través de la señal universitaria.