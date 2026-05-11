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La senadora encabeza las preferencias para la gubernatura de Guerrero, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para . El estudio la ubica como el perfil mejor posicionado al interior de Morena y como la aspirante con mayor ventaja de cara a la contienda estatal de 2027.

En la medición interna de Morena, Beatriz Mojica obtiene 37% de la preferencia efectiva, con una ventaja de 10 puntos sobre el senador Félix Salgado Macedonio, quien registra 27%. En tercer lugar se ubica Esthela Damián, con 12%.

Además, Beatriz Mojica registra el mejor saldo de opinión entre los perfiles evaluados, con +12%, y es conocida por 55% de las personas entrevistadas, mientras que los perfiles con saldo de opinión negativo son Félix Salgado Macedonio, con -3, y Abelina López Rodríguez, con -16.

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Los guerrerenses muestran una mayor preferencia por que la próxima persona en gobernar el estado sea mujer. Así lo mencionó 42%, frente a 28% que preferiría a un hombre; mientras que a 27% le resulta indiferente.

Respecto a la preferencia partidista, Morena mantiene amplia ventaja en la entidad. Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora de Guerrero, 63% mencionó que votaría por Morena; 13%, por el PRI; 7% lo haría por Movimiento Ciudadano (MC); 5%, por el Partido del Trabajo; otro 5%, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 4%, por el PRD, y 3%, por el PAN.

En el escenario de intención de voto por candidaturas para la gubernatura de Guerrero, Beatriz Mojica se posiciona al frente de las preferencias electorales, al obtener 63% de la preferencia efectiva en coalición con el PVEM y el PT. En segundo lugar está el priista Manuel Añorve, con 19%; seguido de la emecista Gaby Bernal, con 11%.

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El levantamiento de la encuesta se llevó a cabo cara a cara en vivienda a mil 19 personas con credencial vigente para votar en Guerrero —del 25 de abril al 1 de mayo de 2026. Los resultados tienen un margen de error de ±3.1% y un nivel de confianza de 95%.

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cdm

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