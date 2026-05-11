La senadora Beatriz Mojica Morga encabeza las preferencias para la gubernatura de Guerrero, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL. El estudio la ubica como el perfil mejor posicionado al interior de Morena y como la aspirante con mayor ventaja de cara a la contienda estatal de 2027.

En la medición interna de Morena, Beatriz Mojica obtiene 37% de la preferencia efectiva, con una ventaja de 10 puntos sobre el senador Félix Salgado Macedonio, quien registra 27%. En tercer lugar se ubica Esthela Damián, con 12%.

Además, Beatriz Mojica registra el mejor saldo de opinión entre los perfiles evaluados, con +12%, y es conocida por 55% de las personas entrevistadas, mientras que los perfiles con saldo de opinión negativo son Félix Salgado Macedonio, con -3, y Abelina López Rodríguez, con -16.

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Los guerrerenses muestran una mayor preferencia por que la próxima persona en gobernar el estado sea mujer. Así lo mencionó 42%, frente a 28% que preferiría a un hombre; mientras que a 27% le resulta indiferente.

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Respecto a la preferencia partidista, Morena mantiene amplia ventaja en la entidad. Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora de Guerrero, 63% mencionó que votaría por Morena; 13%, por el PRI; 7% lo haría por Movimiento Ciudadano (MC); 5%, por el Partido del Trabajo; otro 5%, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 4%, por el PRD, y 3%, por el PAN.

En el escenario de intención de voto por candidaturas para la gubernatura de Guerrero, Beatriz Mojica se posiciona al frente de las preferencias electorales, al obtener 63% de la preferencia efectiva en coalición con el PVEM y el PT. En segundo lugar está el priista Manuel Añorve, con 19%; seguido de la emecista Gaby Bernal, con 11%.

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El levantamiento de la encuesta se llevó a cabo cara a cara en vivienda a mil 19 personas con credencial vigente para votar en Guerrero —del 25 de abril al 1 de mayo de 2026. Los resultados tienen un margen de error de ±3.1% y un nivel de confianza de 95%.

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cdm