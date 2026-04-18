Más Información

Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes

Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes

EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia

EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia

Sheinbaum y Sánchez hablan sobre el perdón por abusos de la Conquista; restablecen diálogo

Sheinbaum y Sánchez hablan sobre el perdón por abusos de la Conquista; restablecen diálogo

Ocultamiento de derrame expone a Pemex a sanciones internacionales; EU o Cuba podrían reclamar indemnización por daño ambiental

Ocultamiento de derrame expone a Pemex a sanciones internacionales; EU o Cuba podrían reclamar indemnización por daño ambiental

Edith buscaba trabajo y terminó asesinada; detienen a vigilante del edificio donde fue localizada

Edith buscaba trabajo y terminó asesinada; detienen a vigilante del edificio donde fue localizada

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

México se encuentra a la vanguardia, con la aprobación en el de las reformas la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor, en la protección de los de artistas, interpretes y ejecutantes frente a la inteligencia artificial que utiliza su imagen, su voz, su obra sin su consentimiento y detrimento de sus derechos y economía.

Aseveró la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, , quien expuso la reforma “busca proteger a artistas, intérpretes, músicos, locutores y actores de doblaje frente al uso no autorizado de su voz, imagen y trabajo artístico, especialmente por tecnologías de inteligencia artificial (IA)”

La legisladora por Morena destacó que este proyecto de decreto tiene su origen en una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado un firme compromiso con las y los creadores mexicanos y con la defensa de sus derechos en un entorno tecnológico en constante transformación.

Lee también

Recordó que la reforma, turnada al Ejecutivo Federal para su publicación nació de una de las más legítimas formas de expresión: la protesta. “Hace unos meses, actrices y actores de doblaje se manifestaron para reclamar el derecho sobre sus propias voces y evitar su utilización sin autorización mediante herramientas de inteligencia artificial”

Explicó que con la reforma ninguna empresa o plataforma podrá utilizar la voz, imagen o interpretación de un artista para generar contenidos con IA sin su autorización previa y por escrito.

“También se prohíbe la clonación o suplantación digital de la identidad artística (voz y rostro) mediante IA, buscando evitar la explotación invisible o el despojo de su trayectoria la profesional de artistas, locutores e profesionales del doblaje”, apuntó Beatriz Mojica.

Lee también

Durante años, comentó, miles de personas que prestan su voz, su talento y su creatividad, como actores, locutores y artistas, han trabajado en condiciones de incertidumbre.

La senadora por Guerrero, argumentó que los intérpretes tienen derecho a una compensación económica justa cuando su trabajo sea utilizado o reproducido, incluyendo las nuevas tecnologías emergentes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]