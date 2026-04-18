México se encuentra a la vanguardia, con la aprobación en el Senado de las reformas la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor, en la protección de los derechos de artistas, interpretes y ejecutantes frente a la inteligencia artificial que utiliza su imagen, su voz, su obra sin su consentimiento y detrimento de sus derechos y economía.

Aseveró la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, Beatriz Mojica Morga, quien expuso la reforma “busca proteger a artistas, intérpretes, músicos, locutores y actores de doblaje frente al uso no autorizado de su voz, imagen y trabajo artístico, especialmente por tecnologías de inteligencia artificial (IA)”

La legisladora por Morena destacó que este proyecto de decreto tiene su origen en una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado un firme compromiso con las y los creadores mexicanos y con la defensa de sus derechos en un entorno tecnológico en constante transformación.

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Recordó que la reforma, turnada al Ejecutivo Federal para su publicación nació de una de las más legítimas formas de expresión: la protesta. “Hace unos meses, actrices y actores de doblaje se manifestaron para reclamar el derecho sobre sus propias voces y evitar su utilización sin autorización mediante herramientas de inteligencia artificial”

Explicó que con la reforma ninguna empresa o plataforma podrá utilizar la voz, imagen o interpretación de un artista para generar contenidos con IA sin su autorización previa y por escrito.

“También se prohíbe la clonación o suplantación digital de la identidad artística (voz y rostro) mediante IA, buscando evitar la explotación invisible o el despojo de su trayectoria la profesional de artistas, locutores e profesionales del doblaje”, apuntó Beatriz Mojica.

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Durante años, comentó, miles de personas que prestan su voz, su talento y su creatividad, como actores, locutores y artistas, han trabajado en condiciones de incertidumbre.

La senadora por Guerrero, argumentó que los intérpretes tienen derecho a una compensación económica justa cuando su trabajo sea utilizado o reproducido, incluyendo las nuevas tecnologías emergentes.

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