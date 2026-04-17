Esta mañana, durante la conferencia matutina presidencial, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que, con la aprobación de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual y de las reformas a las Leyes Federales del Trabajo y del Derecho de Autor, se protegerán los derechos de quienes trabajan con su voz e imagen.

“Estas dos aprobaciones son fundamentales: Actualiza las normativas, nos ponemos al corriente también con los avances tecnológicos. Y protegemos a los artistas de la voz”, puntualizó Curiel de Icaza.

La funcionaria detalló que, la Ley de Cine y el Audiovisual actualiza, tras más de 30 años, el marco legal del sector; se incorpora un enfoque de derechos culturales, inclusión y libertad creativa; el Estado se compromete con el fomento al cine y al audiovisual, con ello, se incluye el programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) dentro de la ley y se establece su crecimiento progresivo; además se reconoce de manera completa al cine, audiovisual, plataformas y entorno digital.

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Aunado a lo anterior, se conserva 10 por ciento de exhibición en salas de cine, se precisa su determinación, se exigen horarios equitativos y 14 días en cartelera; se le da más visibilidad al cine mexicano en plataformas digitales con una sección relevante de fácil acceso; se introducen derechos de los públicos con acceso inclusivo a las obras cinematográficas y se consolida como política pública la preservación del patrimonio audiovisual, cuyo acervo estará en la Cineteca Nacional.

Sobre las reformas a las Leyes del Trabajo y del Derecho de Autor: Se reconoce la voz y la imagen como elementos protegidos del trabajo artístico, que definen la identidad de intérpretes y ejecutantes; se prohíbe su uso o clonación sin consentimiento para evitar la sustitución indebida de la labor profesional; se exige condiciones contractuales claras para usos tecnológicos, de la voz y la imagen; además se distingue entre suplantación indebida y usos legítimos como parodia o sátira.

Derivado de dichos cambios, las y los intérpretes y ejecutantes tendrán garantizada: La protección de su fuente de trabajo para evitar que el desarrollo tecnológico sustituya indebidamente la labor profesional; obtienen certeza jurídica frente al uso de Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías, creando entornos equitativos con acuerdos previos transparentes; además, se previenen abusos contractuales y usos no autorizados, fortaleciendo la identidad del artista, y se permite que la tecnología avance con perspectiva de derechos y no a costa de las creadoras y creadores.

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La directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Daniela Elena Alatorre Benard, señaló que la aprobación de dichas leyes es un momento histórico que se suma al resto de las acciones del Gobierno de México para promover un cine diverso y descentralizado, lo que da pauta a más producciones, más empleos y una mayor derrama económica.

A su vez, la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), Karina Luján Luján, señaló que las nuevas leyes permiten una mayor regulación de los trabajos de las y los artistas, intérpretes y ejecutantes, al proteger sus derechos, lo que se va a fortalecer en reglamentaciones secundarias posteriores.

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