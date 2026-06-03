Luego de que este miércoles el diario Los Angeles Times diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos mandatarios rechazaron los señalamientos del artículo publicado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum.

Al respecto, Fisher, afirmó que mantiene firme su artículo donde sostiene que ambos funcionarios no tienen visa y que además están siendo investigados por Estados Unidos, Durazo por presuntos vínculos con el crimen organizado y Villarreal por contrabando de combustible, mejor conocido como "huachicol".

“Ese es su punto de vista, pero tengo fuentes verídicas de que su visa está cancelada y que tiene este permiso para entrar a EU”, dijo Fisher en entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, ante la respuesta del gobernador de Tamaulipas, quien rechazó los señalamientos. "Mantengo firme mi artículo", agregó.

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El periodista aseveró que "cuando el gobernador llega a la frontera para entrar a Estados Unidos a veces está escoltado por autoridades desde la frontera hasta su destino".

Explicó que una vez que se revoca una visa por presuntos vínculos con el crimen organizado o con un grupo designado como terrorista por EU "es sumamente difícil recuperarla, es muy complicado, lo que me dicen mis fuentes".

Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Foto: Redes sociales

En este contexto, sostuvo que la única forma en que los dos gobernadores podrían entrar a Estados Unidos "es por ese permiso especial que les ha proveído el gobierno de EU", dijo en alusión al programa conocido como Significant Public Benefit parole.

El llamado parole o programa de libertad condicional por beneficio público significativo, permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

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"Lo único que se sabe es que están bajo investigación los dos gobernadores en EU, si vienen cargos o no, eso no se sabe", dijo el periodista quien reiteró que ninguno de los dos mandatarios tiene visa, "pero si tienen permiso de entrar al país".

Steve Fisher fue el primer periodista en dar a conocer que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya no tenía la visa estadounidense y días después el gobierno norteamericano lo acusó de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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